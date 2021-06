Sony Music obtient une injonction exigeant que DNS Resolver bloque le site pirate

Les films d’horreur de 2020 sont de retour, mesdames et messieurs. Grâce à la pandémie, toute une série de titres du genre se sont retrouvés retardés, et maintenant que l’expérience théâtrale est de retour, nous pouvons voir et prévisualiser de nombreux films effrayants. En plus des sorties de A Quiet Place Part II et The […] More