Sony Music Publishing conclut un accord pour administrer l’intégralité du catalogue AC/DC

Sony Music Publishing est officiellement chargé d’administrer l’intégralité du catalogue d’AC/DC, dans le cadre d’un partenariat plus large avec la société de musique australienne Alberts.

Sony Music Publishing – qui a signé un accord d’édition mondial avec Relative Music Group à la fin du mois dernier – a dévoilé son accord avec Alberts via une publication générale ce matin. Pour référence, la famille Albert a vendu J. Albert & Son, la division d’édition et d’enregistrement de leur entreprise (fondée par Jacques Albert en tant qu’atelier de réparation d’horloges et de montres en 1885), à BMG en 2016.

Cependant, ils ont conservé les droits sur les catalogues (anciennement administrés par BMG) d’AC/DC et de l’équipe de composition/production Harry Vanda, George Young et Stevie Wright (de The Easybeats). Désormais, l’accord « mondial » Sony Music Publishing-Alberts réunira pour la première fois les « droits d’édition et d’enregistrement » d’AC/DC sous la bannière Sony.

La popularité continue d’AC/DC, 48 ans, va sans dire, car l’acte compte toujours environ 22,66 millions de flux Spotify mensuels – un total de lecture similaire à celui d’artistes de premier plan (plus récents) tels que Lana Del Rey ( 19,17 millions de lectures mensuelles sur Spotify) et NBA YoungBoy (20,12 millions de lectures mensuelles sur Spotify). De plus, les succès les plus connus du groupe ont recueilli des centaines de millions de lectures sur Spotify, avec 820,75 millions de streams pour « Back in Black » et 790,44 millions de streams pour « Highway to Hell ».

Vanda et Young, pour leur part, ont les seuls crédits d’écriture et de production sur des œuvres comme les tubes de 1977 de John Paul Young “Standing in the Rain” et “Love Is in the Air” – en plus des crédits d’écriture sur la majorité des morceaux de The Easybeats ‘ les trois derniers albums, avec Wright et Young ayant co-écrit la majorité des trois premiers disques (y compris des chansons comme “Sorry” et “Come and See Her”).

Abordant l’accord – dont les conditions financières n’ont pas été divulguées publiquement – ​​dans un communiqué, le PDG d’Alberts, David Albert, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler avec Sony Music Publishing et de continuer à créer des opportunités pour présenter ces excellents catalogues.

« Nous avons construit au fil des années une relation de travail très étroite avec Rob Stringer et l’équipe de Columbia et avons été impressionnés par la vision de Damian Trotter et Jon Platt pour les catalogues et l’alignement avec notre approche commerciale », a conclu David, qui est l’un des nombreux membres de la famille Albert occupant actuellement un poste de direction chez Alberts.

