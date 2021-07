Sony Music Publishing, données P-MRC, BMI, plus

in

Voici un récapitulatif des récents remaniements de cadres – y compris les embauches et les promotions internes – dans l’ensemble de l’industrie de la musique.

Si vous avez un travail à partager, nous sommes tout ouïe. Envoyez-nous une note à [email protected] Si vous souhaitez publier une offre d’emploi sur notre Job Board, envoyez-nous simplement une demande à [email protected] Et, gardez une trace de tous les derniers remaniements de l’industrie musicale ici.

Édition musicale Sony

Sony Music Publishing a promu Carol NG, qui a rejoint EMI Music Publishing en 1998, au poste de présidente pour l’Asie.

Données P-MRC

L’ancien cadre de Google, Rob Jonas, est devenu PDG de P-MRC Data.

IMC

BMI a promu Shouvik Das, membre de l’équipe de 18 ans, au poste de vice-président directeur de la distribution pour les relations avec les éditeurs et les services administratifs, en plus d’élever Misha Hunke, membre de l’équipe de 34 ans, au poste de vice-président de l’administration et des relations avec les éditeurs.

Crowdmouth

La plate-forme de promotion des créateurs Crowdmouth, fondée par Jonathan Clay de Jamestown Revival et le manager Aston Teague, a été lancée. Le PDG de Beatport, Robb McDaniels, est président du conseil d’administration de Crowdmouth.

Machine à mouche

Le lieu virtuel de musique live Flymachine a fait appel à Jason Feinberg, ancien professionnel du marketing d’Epitaph Records et de Pandora, en tant que vice-président principal du marketing.

AudioSalade

La plate-forme de gestion et de distribution de contenu AudioSalad a embauché l’ancien supérieur de Merlin, Tom Deakin, pour établir “un réseau de bureaux au Royaume-Uni et en Europe” ainsi que pour diriger une “expansion dans la région EMEA”.

CHAUD

L’ancien directeur d’EMI Music, Michael Ritto, est devenu président (et investisseur) de World Airplay Radio Monitor (WARM).

Édition musicale à grande ouverture

Wide Open Music Publishing a ajouté Joe Haydel et Martin McDaniel à sa liste d’auteurs-compositeurs et a élevé l’ancienne finaliste de The Voice Jessie Pitts au rang de gestionnaire de catalogue et d’assistante créative.

Gibson

La chanteuse de Halestorm, Lzzy Hale, est désormais ambassadrice de la marque Gibson, un rôle qui verra l’artiste né à Red Lion, en Pennsylvanie, créer du matériel et des “guitares acoustiques et électriques sur Gibson, Epiphone et Kramer”.

Warner Music Australie

Warner Music Australia a embauché l’ancienne directrice de l’engagement de l’Opéra de Sydney, Christina Erskine, en tant que vice-présidente principale du marketing et des promotions pour l’Australasie, tandis que l’ancien professionnel du marketing de Disney, Rich Wiles, a rejoint en tant que responsable du public.

De plus, la société a promu Dan Ellis (à la tête du marketing pour les artistes internationaux) et Anne Combe (à la tête du marketing stratégique) depuis plus de 25 ans.

WMG

La PDG de VICE Media Group, Nancy Dubuc, a rejoint le conseil d’administration de Warner Music Group, tandis que Thomas H. Lee a démissionné du conseil d’administration après quelque 17 années au total, recevant le titre de directeur émérite « à la lumière de ses nombreuses contributions ».

PRS

Le compositeur de Peppa Pig Julian Nott et le compositeur vétéran Philip Pope sont maintenant PRS for Music Directors.