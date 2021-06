Sony Music Publishing et Relative Music Group concluent un accord d’édition mondial

Sony Music Publishing a officiellement signé un « accord d’édition mondial » avec l’éditeur et société de développement d’artistes Relative Music Group (RMG), créé il y a quatre ans.

RMG et Sony Music Publishing – qui ont signé il y a deux jours l’auteure-compositrice-interprète Janelle Monáe dans le cadre d’un accord d’administration mondiale – ont dévoilé aujourd’hui leur partenariat mondial d’édition, via un communiqué officiel qui a été envoyé par e-mail à DMN.

Dennis Matkosky et son fils Jesse ont fondé Relative Music en 2017, et sa liste d’auteurs-compositeurs comprend la star country Michael Hardy (connu professionnellement sous le nom de Hardy), le créateur Jamra, l’équipe d’écriture et de production The 720 et l’auteur-compositeur-interprète émergent Bailey Bryan. Hardy est maintenant un partenaire dans l’entreprise, qui a ajouté Bryan à son équipe à la suite d’une fusion début 2018 avec Kompass Music.

Relative Music est également “spécialisé dans une large gamme de services pour ses auteurs-compositeurs”, y compris la synchronisation, avec plus de 350 placements de films et de télévision sécurisés à ce jour, selon le communiqué. Parmi ces emplacements figurent des fonctionnalités dans les publicités pour Game of Thrones, Apple et Coke, les relais de message d’annonce.

Aucune des deux sociétés n’a divulgué publiquement les détails financiers de l’accord, mais le PDG de Sony Music Publishing Nashville, Rusty Gaston, a déclaré dans un communiqué qu’il était “ravi de s’associer à” l’entreprise père-fils et d’élever l’entité ainsi que la vision de ses fondateurs “à de nouvelles hauteurs.”

De plus, Dennis et Jesse Matkosky ont déclaré dans le communiqué concis : « Nous sommes ravis de travailler avec Rusty et toute la famille Sony Music Publishing. Il est clair qu’ils croient en notre vision pour l’avenir de Relative Music Group et seront les partenaires parfaits pour nous aider à y parvenir.

L’accord est le dernier d’une série de mouvements très médiatisés de Sony Music Publishing à ce stade en 2021, alors que la filiale PME a acquis en mars l’intégralité du catalogue de Paul Simon, qui a écrit des tubes comme “Mrs. Robinson” et “Le Boxeur”. April a conclu un partenariat avec la société de gestion musicale basée à Stockholm, The Very Good, pour Sony Music Publishing, et la société a embauché la semaine dernière l’ancien directeur de Warner Music A&R, Francisco Granados, en tant que vice-président de la création pour US Latin.

Dans d’autres nouvelles de l’édition, Warner Chappell a annoncé hier qu’il avait signé le compositeur et auteur-compositeur basé à Londres John Falsetto ; le contrat est arrivé à la suite d’un accord mondial séparé avec le DJ, compositeur et producteur Emma-Jean Thackray. Enfin, l’accord global du Warner Music Group récemment finalisé (et qui serait de 100 millions de dollars) avec David Guetta englobe le catalogue enregistré de 53 ans et plus, dans le cadre d’un « pacte mondial » plus large.