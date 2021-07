Sony Music Publishing renonce aux dettes non recouvrées des anciens auteurs-compositeurs

Environ cinq semaines après que Sony Music Entertainment a renoncé aux dettes non recouvrées des artistes historiques, Sony Music Publishing a emboîté le pas en renonçant aux dettes non recouvrées des auteurs-compositeurs historiques.

Le PDG de Sony Music Publishing, Jon Platt, a annoncé le pivot – un élément d’une initiative plus large « Songwriters Forward » – dans une lettre largement diffusée qui a été initialement envoyée aux auteurs-compositeurs représentés par l’entité. “Nous n’appliquerons plus les soldes existants non récupérés aux revenus des auteurs-compositeurs éligibles signés avant l’an 2000 qui n’ont pas reçu d’avances depuis”, a expliqué l’ancien directeur de Warner/Chappell Platt dans le document.

Comme son homologue artiste, la renonciation « s’applique rétroactivement au 1er janvier 2021 », le texte se poursuit, et « les auteurs-compositeurs éligibles » recevront une notification « dans les semaines à venir ». Plus généralement, le développement accompagne “l’investissement continu de Sony Music Publishing dans la modernisation de l’administration, y compris les nouvelles mises à niveau des données et des analyses SCORE, les options de paiement Cash Out et le traitement des redevances étrangères en temps réel”, indique la lettre vers sa conclusion.

“Avec des changements de politique historiques dans notre entreprise, nous prenons des mesures importantes pour créer une industrie musicale plus équitable et transparente pour les auteurs-compositeurs et tous les créateurs”, conclut le message. « Au nom de nos équipes du monde entier, nous avons le privilège de vous représenter alors que nous commençons ce prochain chapitre avec Songwriters Forward. »

Il convient de mentionner à cet égard que le changement, en plus d’arriver dans la foulée de l’annulation de la dette non récupérée initialement mise en évidence pour les artistes traditionnels, intervient environ une semaine après que le comité DCMS de la Chambre des communes a exhorté Universal Music et Warner Music à suivre les mener en examinant « à nouveau la question des soldes non récupérés en vue de permettre à davantage de leurs artistes historiques de recevoir des paiements lorsque leur musique est diffusée en continu ».

La recommandation des législateurs a été publiée dans le cadre d’une analyse complète de l’industrie de la musique contemporaine, comprenant un examen approfondi des pratiques commerciales des trois grandes maisons de disques et de l’impact de ces pratiques sur les créateurs. Certes, les auteurs ont également appelé l’Autorité de la concurrence et des marchés (qui enquête déjà sur l’achat d’AWAL par Sony Music pour 430 millions de dollars) « d’examiner comment la position des majors dans l’enregistrement et l’édition a influencé la valeur relative des droits de chanson et d’enregistrement. . “

Plus tôt ce mois-ci, Sony Music Publishing a signé un accord avec Alberts pour administrer le catalogue d’AC/DC, tandis que fin juin, SMP a finalisé un accord d’édition mondial avec Relative Music Group. Et aujourd’hui, la filiale PME a annoncé la promotion de Carol NG (qui a rejoint EMI Music Publishing en 1998) au poste de présidente des opérations asiatiques de la société.

Toujours en juillet, Sony Music Entertainment a lui-même dévoilé un « partenariat stratégique » avec Roblox et, plus récemment, a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur fermement formulée contre la société de vêtements de fitness Gymshark.