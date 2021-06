Sony Music, Warner Music et UMG Sue ISP Frontier Communications

Sony Music Entertainment, Warner Music Group et Universal Music Group ont déposé conjointement une plainte contre Frontier Communications, dont le siège est à Norwalk, dans le Connecticut, au sujet de l’échec présumé du FAI à « régler l’infraction généralisée sur son réseau.“

Mise à jour (6/10) : Un porte-parole de Frontier Communications a contacté Digital Music News avec la déclaration suivante sur le procès des majors :

« Frontier n’est pas accusé d’avoir fait quoi que ce soit directement pour enfreindre les droits d’un titulaire de droit d’auteur, et a en fait mis fin à de nombreux clients dont les titulaires de droit d’auteur se sont plaints. Frontier pense qu’elle n’a rien fait de mal et qu’elle se défendra vigoureusement.

Vous trouverez ci-dessous notre couverture originale de la plainte.

Les trois grandes maisons de disques (ainsi que des filiales dont Capitol Records d’UMG, Arista Records de Sony Music Entertainment et Atlantic Records de WMG) ont récemment déposé la plainte auprès d’un tribunal fédéral de New York, et Digital Music News a obtenu une copie exclusive du dossier correspondant. .

Après avoir noté que Frontier comptait environ 3,5 millions d’abonnés en 2019, le procès fermement formulé allègue que le FAI « a reçu des centaines de milliers d’avis de violation du droit d’auteur » de la part des titulaires de droits, y compris les plaignants. Mais le défendeur n’a pas répondu à ces avis et “a sciemment contribué à, et en a tiré des bénéfices substantiels, une violation massive du droit d’auteur commise par des milliers de ses abonnés”, selon le texte juridique.

En ce qui concerne les scrupules d’infraction de Sony Music, Warner Music et Universal Music, lié au marché boursier, les abonnés de Frontier ont illégalement téléchargé, copié et distribué des pistes « via des sites BitTorrent illicites et d’autres services de partage de fichiers en ligne », selon la poursuite. La défenderesse, pour sa part, aurait répondu « en ignorant et en fermant délibérément les yeux sur les infractions flagrantes et répétées de ses abonnés.

« La motivation de Frontier pour refuser de résilier ou de suspendre les comptes des abonnés en infraction flagrante était simple : elle valorisait ses propres bénéfices plutôt que ses responsabilités légales », poursuit le plus récent procès des trois grands labels contre un important FAI. « De plus, les abonnés contrevenants étaient particulièrement rentables pour Frontier. Les activités P2P illégales consomment une utilisation importante des données Internet, ce qui conduit les abonnés à payer plus cher pour des forfaits offrant des vitesses Internet plus rapides et une utilisation plus importante des données.

Contrairement aux cas de contrefaçon allégués qui ont incité un jury à prononcer un verdict d’un milliard de dollars contre Cox Communications, 59 ans, cependant, les actions présumées de contrefaçon ici (sur 2 856 œuvres, dont environ la moitié appartiennent à Capitol ou à UMG lui-même) « accumulés à partir du 1er mai 2021 » – un jour après la sortie de Frontier Communications de la faillite du chapitre 11.

« Depuis cette date [May 1st], les abonnés de Frontier ont enfreint 2 856 œuvres protégées par le droit d’auteur après que ces abonnés particuliers aient été identifiés à Frontier dans plusieurs avis d’infraction, et l’infraction est en cours », précise le procès.

Au moment de la publication de cet article, Frontier ne semblait pas avoir commenté publiquement le procès de Sony Music, Warner Music et Universal Music. À la fin du mois dernier, Cox Communications a fait appel du verdict susmentionné d’un milliard de dollars auquel elle est confrontée – environ deux semaines après avoir poursuivi BMG et Rightscorp pour avoir prétendument soumis des milliers d’avis de violation du droit d’auteur « abusifs et injustes ».

Début mai, les grandes maisons de disques ont intenté une action en justice contre Vimeo en Italie et, plus tard dans le mois, un tribunal de São Paulo a ordonné aux FAI de débloquer les sites Web d’extraction de flux YouTube au Brésil après que les enquêteurs n’ont pas porté d’accusations pénales contre les propriétaires des plates-formes au cours d’un premier semestre. interdiction d’un an.

