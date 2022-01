Sony ne dira pas si PSVR2 sortira cette année, ou s’il est rétrocompatible

Sony a partagé de nouveaux détails sur son prochain successeur du PSVR – le bien nommé PSVR 2 – lors d’une conférence de presse au CES 2022 hier.

Bien qu’il ait montré de gros détails sur le matériel (il proposera des visuels 4K HDR, un champ de vision de 110 degrés avec un rendu fovéal), il y avait peu d’informations sur la date de sortie du casque ou des fonctionnalités plus spécifiques.

Dans un tweet, le journaliste d’Axios, Stephen Totilo, a indiqué qu’il avait demandé à Sony si le matériel serait lancé en 2022, ce à quoi la société ne donnerait pas de réponse directe.

« J’ai demandé à Sony si PSVR2 sortirait en 2022 et s’il serait rétrocompatible avec les titres PSVR (quelque chose que beaucoup de gens m’ont demandé de leur demander hier). Ni l’un ni l’autre n’a été abordé hier », dit-il dans le tweet. « Sony PR dit qu’ils n’ont rien d’autre à annoncer pour le moment. Alors restez à l’écoute… »

Cela signifie que nous pouvons probablement nous attendre à une autre explosion de relations publiques de la part de l’entreprise le plus tôt possible. Comme nous l’avons mentionné hier, les détails révélés hier correspondent à un rapport publié sur Internet l’année dernière, affirmant que le PSVR 2 arrive en vacances en 2022 et utilisera des panneaux OLED.

Si Sony prévoit de lancer le matériel à temps pour Noël, il va de soi que la société voudra démarrer le cycle de commercialisation plus tôt que tard.

Parallèlement au casque, Sony a également annoncé le spin-off Horizon développé par Guerrilla et Firesprite Games, Horizon Call of the Mountain, qui sera une exclusivité PSVR2. « Créée pour PlayStation VR2, cette expérience unique a été conçue pour pousser la technologie matérielle, l’innovation et le gameplay, indique un article sur le blog PlayStation. « Les visuels époustouflants et les toutes nouvelles manettes PS VR2 Sense donnent un nouveau sens à immergé dans le monde d’Horizon. »

Le jeu, lui aussi, est sans date de sortie.