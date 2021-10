Sony offre des jeux gratuits aux membres PS Plus pour célébrer le cinquième anniversaire de PlayStation VR

Aujourd’hui marque le cinquième anniversaire de PlayStation VR, et pour célébrer, Sony distribuera trois jeux PS VR gratuits aux membres PlayStation Plus à partir de novembre.

Les détails sur les jeux seront annoncés dans les prochaines semaines.

Sony a déclaré qu’au cours des cinq dernières années, plus de 500 jeux et expériences ont été mis à disposition sur PS VR, et qu’il y a eu des favoris absolus parmi la foule d’utilisateurs, dont certains varient selon les régions.

À l’échelle mondiale, les titres PS VR les plus joués sont Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, Resident Evil 7 et Skyrim VR.

Les jeux PS VR les plus populaires en Europe sont les jeux susmentionnés, tandis qu’en Amérique du Nord, Resident Evil 7 a été remplacé par Firewall: Zero Hour et PlayStation VR Worlds avec Job Simulator. Au Japon, Rec Room a été remplacé par Gran Turismo Sport.

Lorsque la PS VR est sortie dans les rues le 12 octobre 2016, nous avions dit à l’époque que même en tant que nouveauté, le casque et la VR peuvent être « très amusants avec des expériences véritablement uniques, et comme un aperçu de ce qui pourrait être dans cinq ans. , ça donne l’eau à la bouche.

En parlant de « dans cinq ans », Sony a annoncé en février de cette année qu’il travaillait sur un nouveau casque PlayStation VR conçu pour fonctionner avec la PlayStation 5.

Le nouveau casque VR offrira une résolution plus nette, un champ de vision plus large, un suivi amélioré et il se connectera à la console à l’aide d’un seul cordon.

Sony travaille également sur un nouveau contrôleur VR qui empruntera certaines des fonctionnalités de DualSense.

Bien que la société n’ait pas encore fourni de détails sur le casque en développement, les brevets déposés par Sony semblent suggérer que le prochain PS VR offrira un suivi à l’envers, et en ce qui concerne le contrôleur, la conception du brevet a montré ce qui semble être contrôleurs de forme similaire à ceux utilisés avec les casques Vive et Index.

Le casque ne devrait pas sortir cette année, mais nous espérons en entendre davantage après le début de 2022.