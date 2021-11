Sony offre une PlayStation 5 avec son tournoi Defeat the King : comment participer ?

Vence al Rey, la troisième et nouvelle édition de Player Celebration, consiste en un événement mondial au cours duquel les membres de la communauté des joueurs de PlayStation 4 etPlaystation 5de divers pays, ils pourront participer pour gagner des prix spéciaux, tels que des avatars PS Network, des thèmes dynamiques et même des accessoires et des consoles de jeux.

Pour jouer, comme expliqué sur le blog officiel de l’entreprise, il suffit de jouer, de gagner des trophées et de partager des moments sur les réseaux sociaux. À cette occasion, Player Celebration Challenges présentera un mystérieux thème d’échecs inspiré de la désormais légendaire bande-annonce Play Has No Limits, qui fait ses débuts lors de l’ouverture du PlayStation® Showcase en 2021. Sony

Comment s’inscrire et participer

Inscription à PlayStation Player CelebrationIl est ouvert du 29 octobre au 9 novembre.Pour participer aux 3 phases de cette activation, les utilisateurs doivent s’inscriredans ce lien, suivez les étapes et ajoutez des informations.

Tous les joueurs PlayStation peuvent s’inscrire pour atteindre les objectifs de la communauté :gagnez des points avec des amis, jouez à différents jeux ou accumulez des trophées.

Après avoir réalisé certains succès, la communauté pourra gagner des avatars PSN ou des thèmes PS4, ainsi que de belles récompenses comme une PlayStation 5, un set de bagues en forme de PlayStation®, ou un casque Pulse 3D accompagné d’une carte cadeau PlayStation®. Boutique.

Qu’est-ce que le tournoi de Vence al Rey ?

Pour terminer chacune des trois phases, les joueurs doiventjouer à un titre PS4 ou PS5 pendant au moins une heure,partager des images et des vidéosde leurs jeux etgagner des trophées. Chaque action donnera un nombre spécifique de points.

– Jouez à n’importe quel jeu de votre choix : 10

– Jouez à n’importe quel jeu de votre choix avec un autre joueur : 15

– Utiliser la fonction Partager : 5

– Obtenez un trophée de bronze : 5

– Obtenez un trophée d’argent : 10

– Obtenez un trophée en or : 20

– Obtenir cinq (5) trophées en un seul match : 25

En ce qui concerne les récompenses, tous ceux qui participent à l’événement recevrontle thème et les avatars exclusifs de la PS4pour votre profil. Le reste des prix sera décerné lors des phases finales. Le tournoi Vence al Rey comporte 3 phases. (photo : HobbyConsolas)

Les étapes de l’événement

Les questions auxquelles les joueurs devront répondre seront publiées dans le lien suivantentre le 17 et le 19 novembre.Ci-dessous, vous pouvez observer les différentes phases de l’événement :

– Jouez à des jeux PS4 ou PS5 :Chaque jeu PS4 ou PS5 auquel chaque joueur joue pendant au moins une heure (en autant de sessions que souhaité au cours de la semaine) marquera des points pour l’objectif de la communauté. Les joueurs gagneront des points supplémentaires s’ils jouent avec des utilisateurs de leur liste d’amis qui se sont également inscrits pour participer.

– Utilisez la fonction « Partager / Créer » :Chaque image ou vidéo que les joueurs partagent avec leurs amis sur PSN, ou sur les réseaux sociaux, via le bouton de création de la manette DualSense, ou via la fonction de partage de la console PS4, rapportera des points vers l’objectif communautaire. Chaque joueur peut compter jusqu’à six images ou vidéos par jour pour l’objectif.

– Gagner des trophées :Chaque joueur peut compter jusqu’à un maximum de six trophées par jour sur PS4 ou PS5 pour atteindre l’objectif communautaire.

Les données: aucun abonnement PlayStation Plus actif requis de participer, à condition que l’utilisateur soit inscrit du 28 octobre jusqu’à la fin de la deuxième phase. Oui, il faudra être majeur.

Source : Infobae