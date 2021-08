Sony peaufine la PlayStation 5, rend les nouveaux modèles plus légers avec un nouveau support de base, selon un rapport

in

Sony a actualisé sa console PlayStation 5 avec quelques modifications mineures entre les modèles plus anciens et plus récents. Selon un rapport de la publication australienne Press Start, le nouveau stock PS5 arrivé dans le pays portait un numéro de modèle différent de celui de la série originale.

Parmi les autres changements que Sony aurait apportés, il y a le poids avec les nouvelles consoles d’environ 300 grammes plus légères. Cependant, on ne sait toujours pas comment il a réussi à réduire le poids.

La console PS5 a été lancée en novembre dernier et est devenue la console Sony la plus vendue de tous les temps. Maintenant, il semble que le géant japonais de l’électronique ait décidé d’apporter des modifications subtiles à la console.

Selon Press Start, les nouveaux modèles de PS5 en Australie portaient le numéro de modèle – CFI-1102A. The Verge avait signalé plus tôt que la console PS5 d’origine était livrée avec des numéros de modèle CFI-1000.

La différence de numéro de modèle et de poids mis à part, Press Start a également indiqué un type différent de vis de support de base et une nouvelle conception de pince de base. Le rapport Press Start a déclaré que les nouvelles vis permettaient de fixer ou de retirer le support de base à la main, sans utiliser de tournevis, comme dans la console d’origine.

Cependant, il n’est pas clair si ces ajustements ont conduit à une réduction de 300 grammes du poids total de la console.

Alors que la publication mentionnait que l’Australie était le premier pays où Sony a expédié le nouveau stock de la console PS5 modifiée, un tweet d’un utilisateur basé aux États-Unis indique clairement qu’il avait également reçu la console révisée. L’utilisateur a partagé une image sur Twitter comparant les différences entre les deux supports de base. L’utilisateur a également souligné qu’il avait acheté l’édition de disque standard de la console il y a environ deux semaines.

