Sony pense que la pénurie de PS5 pourrait se poursuivre l’année prochaine

Sony aurait également averti qu’il pourrait avoir du mal à répondre à la demande de la PS5 l’année prochaine.La nouvelle intervient après que Nintendo a averti d’une éventuelle pénurie de Switch plus tard cette année.

Obtenir une PS5 est un défi plutôt difficile en ce moment en raison de la pénurie de puces dans l’industrie. Mais il y a de mauvaises nouvelles pour ceux qui espèrent que la console deviendra plus facile à trouver.

Sony a tenu un briefing privé avec des analystes après avoir rendu compte de ses récents résultats financiers, a rapporté Bloomberg, et il aurait dit aux participants que les pénuries de PS5 pourraient s’étendre jusqu’à l’année prochaine.

«Je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande», a déclaré le directeur financier. Hiroki Totoki a déclaré, selon plusieurs participants qui ont demandé à ne pas être nommés par le point de vente.

La nouvelle signifie que ceux qui souhaitent acheter une PS5 quelques jours ou quelques semaines avant Noël ou un anniversaire devront peut-être acheter la console des mois à l’avance s’ils peuvent la trouver. Il n’y a pas non plus de garantie que ceux qui lorgneront sur la console l’année prochaine pour quelque raison que ce soit (par exemple en attendant plus de jeux) seront en mesure d’en mettre la main facilement.

Sony n’est pas la seule société de jeux à prévoir des difficultés avec la demande des consoles, car Nintendo a récemment averti que la pénurie de puces pourrait affecter l’offre d’unités Switch pour le reste de 2021.

