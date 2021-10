Sony pense qu’il est normal de faire la publicité d’un produit phare à 1 800 $ sur un téléphone à 1 300 $

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Sony envoie des publicités via des notifications push aux propriétaires de Xperia. L’annonce fait la promotion du nouveau smartphone Xperia Pro-I.

Le sujet des publicités système sur les smartphones a déjà été soulevé à plusieurs reprises, comme Realme, Xiaomi et Samsung l’ont tous proposé dans le but de gagner plus d’argent. Samsung a depuis annoncé qu’il désactivait les publicités système sur ses téléphones, mais il semble que Sony soit prêt à intervenir.

Un couple de Redditors (u/sergiocastell et u/EvilMonkeySlayer) a repéré une annonce apparaissant dans l’ombre de notification de leurs téléphones Sony. L’annonce fait la promotion de la sortie du tout nouveau smartphone Xperia Pro-I à 1 800 $. Il n’est pas clair s’il s’agit d’une promotion à grande échelle ou spécifique à une région, mais vous pouvez consulter une capture d’écran ci-dessous.

Il convient de noter qu’un Redditor a obtenu la publicité sur un Sony Xperia 1 III à 1 300 $, qui est de toute façon un produit phare de 2021. Nous pourrions un peu comprendre si les personnes possédant des téléphones Sony beaucoup plus anciens recevaient l’annonce, mais il semble un peu inutile de la transmettre aux personnes possédant de nouveaux produits phares.

Ce ne serait pas la première fois qu’une marque de smartphone proposait des publicités système appelant les utilisateurs à passer à leur dernier téléphone. Samsung était également coupable de cette pratique, mais il a récemment désactivé les publicités sur ses téléphones.

La décision de Sony intervient également après qu’un récent sondage de l’Autorité Android a révélé que près de 85% des personnes interrogées détestaient les publicités système sur leurs téléphones. Espérons donc qu’il suive l’exemple de Samsung et désactive également les publicités système.