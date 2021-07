Sony permettra enfin d’étendre la mémoire de la PS5 via un SSD commercial | Jeux

La nouvelle version bêta de PlayStation 5 offre la possibilité de connecter un SSD M.2 à la console afin d’augmenter la quantité de mémoire interne, remplissant ainsi la promesse que les utilisateurs pourraient utiliser des disques solides normaux.

Le grand drame de cette nouvelle génération de consoles est l’espace dont elles disposent en standard pour installer des jeux. Et, bien que ce problème soit également dû au fait que les développeurs qui ne savent pas faire de jeux légers, la réalité est que l’espace de la PlayStation 5 et de la série X est insuffisant.

Dans le cas de la PS5 (qui est un best-seller), la console vient de chez soi avec un disque dur de 886 Go, avec un espace disponible réel de 667 gigaoctets, ce qui est une baisse par rapport à la génération précédente (PS4 et PS4 Pro) qui dépassait les 800 Go.

Comment ajouter à cela que Demons’ Souls, Returnal ou The Last Of Us: Part 2, pour dire certaines des dernières exclusivités Sony, occupent plus de 50 Go chacuneEn pratique, on constate qu’avec seulement cinq ou six jeux installés, le disque dur commence à se sentir un peu insuffisant.

Heureusement pour tout le monde Sony a commencé à déployer la version bêta de sa nouvelle mise à jour pour PlayStation 5 qui permettra, entre autres choses, accéder au slot d’extension M.2 qui a la console, qui était bloquée jusqu’à présent.

La société japonaise précise que profiter de ce port Il faudra utiliser un SSD M.2 qui est PCIe Gen4 et qui a une vitesse de lecture de 5 500 Mo/s ou plus. Ou ce qui revient au même, pour mettre la main sur les SSD haut de gamme du secteur aujourd’hui.

Le 980 Pro de Samsung, ou le SN850 de Western Digital sont des exemples d’unités que la console permettra, auxquelles Nous vous rappelons que Sony recommande de les refroidir (les coussinets thermiques classiques), pour éviter qu’ils ne deviennent trop chauds.

Sony a confirmé que la nouvelle PlayStation s’appellera “PlayStation 5”, ainsi que d’autres données intéressantes que deux des plus responsables de la console ont révélées dans une récente interview. Par conséquent, nous vous proposons les 5 clés PS5 que nous connaissons en ce moment.

La raison d’exiger des normes aussi élevées n’est autre que s’assurer que les jeux fonctionnent aussi bien sur le SSD d’extension que sur le disque dur ultra-rapide de Sony, ce qui a placé la barre assez haut.

Dans cette nouvelle mise à jour, Sony apporte également une prise en charge audio 3D pour les haut-parleurs de télévision, de nouvelles options dans le centre de contrôle de la console et la possibilité de jouer à des jeux PlayStation Now en 1080p.