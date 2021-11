Sony Pictures Networks acquiert les droits de diffusion de la Premier League de Lanka

Sony Pictures Networks a toujours été à la pointe de la diffusion sportive en Inde et diffuse le sport dans tous les coins de l’Inde.

Sony Pictures Networks India (SPNI) est de retour en tant que partenaire de diffusion pour la deuxième édition de Lanka Premier League (LPL). Le réseau a signé un accord avec le détenteur officiel de la franchise et de la diffusion de LPL – le groupe IPG. L’accord entre Sony Pictures Networks India et le groupe IPG comprend la transmission télévisuelle et numérique de la LPL, qui devrait se dérouler du 5 au 23 décembre 2021.

L’appétit pour le cricket en Inde est énorme et l’objectif de la chaîne est d’apporter le meilleur du cricket international aux fans indiens, a déclaré Rajesh Kaul, directeur des revenus, distribution et responsable des activités sportives, Sony Pictures Networks India. «Avec l’intégration de Lanka Premier League, nous voulons offrir à nos téléspectateurs du cricket T20 à haute énergie tout au long du mois de décembre. Le cricket sri-lankais a toujours produit de nombreux joueurs de classe mondiale et l’inclusion des meilleurs joueurs de cricket internationaux tels que Chris Gayle, Andre Russell et Faf du Plessis, entre autres, contribue à la croissance et à la popularité de Lanka Premier League dans le sous-continent. Alors que la ligue rassemble plus de fans, nous voulons nous assurer que personne ne manque le meilleur du cricket T20 en Inde sur nos chaînes sportives », a-t-il ajouté.

La Premier League de Lanka verra une foule de stars du cricket telles que la légende des Antilles Chris Gayle, l’ancien joueur de quilles rapide indien Irfan Pathan, l’ancien capitaine pakistanais Shahid Afridi et l’ancien capitaine sud-africain Faf du Plessis en action. La compétition verra également des stars du Sri Lanka T20 telles que Charith Asalanka et Wanindu Hasaranga montrer leur courage. Asalanka a marqué 231 points lors de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC, tandis que Hasaranga a remporté 16 guichets dans le tournoi. « Sony Pictures Networks a toujours été à l’avant-garde de la diffusion sportive en Inde et diffuse le sport dans tous les coins de l’Inde. Nous sommes convaincus que Sony atteindra une portée encore plus élevée en termes d’audience au cours de la saison à venir et nous attendons avec impatience une association longue et fructueuse », a déclaré Anil Mohan, fondateur et PDG d’IPG.

Tous les matchs de Lanka Premier League seront diffusés en direct entre les chaînes SONY SIX et SONY TEN 2 et seront diffusés en direct sur sa plate-forme OTT à la demande SonyLIV. Les matchs LPL qui ont été diffusés en direct par Sky Sports, Sony Sports Network, Geo, PTV et Willow TV au Sri Lanka, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Irlande et en Nouvelle-Zélande ont vu 155 millions de personnes se connecter à capturez l’action en direct. Sur les réseaux sociaux, il a atteint 218 millions de personnes.

