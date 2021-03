Sony Pictures Networks India rejoint le groupe en tant que diffuseur officiel d’Ultimate Kho Kho

Ultimate Kho Kho est prêt à faire un pas de géant avec un accord pluriannuel avec Sony Pictures Networks India.

Sony Pictures Networks India (SPNI) a signé un accord exclusif de diffusion télévisée et numérique pluriannuel avec la ligue Kho Kho – Ultimate Kho Kho. Prévu pour démarrer en 2021 dans le but de captiver le public et les amateurs de sport, Sony Pictures Networks India et Ultimate Kho Kho présenteront ce sport local dans son nouvel avatar exclusivement sur les chaînes sportives du réseau SPNI et leur réseau dédié. top (OTT) plate-forme SonyLIV qui permettra aux téléspectateurs de regarder l’Ultimate Kho Kho «en déplacement». «Chez Sony Pictures Networks, notre objectif a toujours été de promouvoir une culture multisports en Inde et Ultimate Kho Kho est un excellent ajout à notre portefeuille de sports», Rajesh Kaul, directeur des revenus, distribution et responsable des activités sportives, Sony Pictures Réseaux Inde, a déclaré.

Le sport indien traditionnel de Kho Kho jouit d’une popularité massive dans toute l’Inde en raison de sa règle facile à jouer et de son format haute vitesse. Amit Burman, président du groupe, Dabur a acquis les droits commerciaux à long terme de la Fédération Kho Kho de l’Inde (KKFI). «Ultimate Kho Kho ramènera le sport le plus ancien emballé dans un avatar moderne associé à un nouveau format et à un produit télévisuel éblouissant qui a le potentiel non seulement de révolutionner le sport, mais aussi de créer une expérience unique pour le public – quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant », a déclaré Amit Burman, président du groupe, Dabur et promoteur de l’Ultimate Kho Kho.

Selon Tenzing Niyogi, PDG d’Ultimate Kho Kho, pour qu’un sport soit présenté en tant que marque, il doit avoir un format « un bord du siège », où chaque minute est un spectacle. «Avec Sony Pictures Networks India comme partenaire, notre effort est de fournir un produit convaincant qui attirera non seulement le fantasme des téléspectateurs, mais deviendra une plate-forme permettant aux marques de se connecter avec les consommateurs», a-t-il ajouté.

Ultimate Kho Kho sera diffusé en anglais et en hindi avec des commentaires en langue régionale sur les cartes. Avec quatre chaînes sportives dédiées, SPNI s’adresse à des sports variés car ils détiennent les droits de diffusion des propriétés sportives haut de gamme comme l’Australie, l’Angleterre, le Pakistan, le Sri Lanka, les planches de cricket du Zimbabwe et d’Irlande, la WWE, l’UFC, l’Impact Wrestling, l’Open d’Australie. , UEFA Champions League, Europa League, Nations League et Euro 2020, Serie A, FA Cup, Jeux Olympiques de Tokyo 2020 entre autres.

