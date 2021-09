Sony Pictures Networks India signe une liste de conditions exclusive sans engagement avec Zee Entertainment

La fusion de ZEEL et de SPNI réunirait deux grandes entreprises indiennes de réseaux de médias

Sony Pictures Networks India (SPNI) et Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) ont conclu un Term Sheet exclusif et non contraignant pour combiner les réseaux linéaires, les actifs numériques, les opérations de production et les bibliothèques de programmes des deux sociétés. Le Term Sheet non contraignant prévoit une période de négociation exclusive de 90 jours au cours de laquelle ZEEL et SPNI effectueront une diligence mutuelle et négocieront des accords définitifs et contraignants. La société combinée serait une société cotée en bourse en Inde et serait mieux placée pour diriger la transition des consommateurs de la télévision payante traditionnelle vers l’avenir numérique. “Il est prévu qu’une transaction finale soit soumise à l’achèvement de la diligence raisonnable habituelle, à la négociation et à l’exécution d’accords contraignants définitifs, et aux approbations requises par les entreprises, les organismes de réglementation et les tiers, y compris le vote des actionnaires de ZEEL”, ont déclaré les diffuseurs dans un communiqué de presse. déclaration.

Aux termes du Term Sheet non contraignant, Sony Pictures Entertainment, la société mère de SPNI, investirait du capital de croissance afin que SPNI dispose d’un solde de trésorerie d’environ 1,575 milliard de dollars – qu’elle utilisera pour améliorer les plates-formes numériques de la société combinée à travers la technologie. et le contenu, la capacité de soumissionner pour les droits de diffusion dans le paysage sportif en pleine croissance et de rechercher d’autres opportunités de croissance. Alors que Sony Pictures Entertainment détiendra une participation majoritaire dans la société combinée, Punit Goeka, MD et PDG de ZEEL, dirigera la société combinée. Le conseil d’administration de la société fusionnée comprendrait des administrateurs nommés par le groupe Sony et donnerait au groupe Sony le droit de nommer la majorité des membres du conseil.

« La fusion de ZEEL et de SPNI réunirait deux entreprises de réseaux de médias indiens de premier plan, bénéficiant aux consommateurs de toute l’Inde dans tous les genres de contenu, du film au sport. La société combinée devrait profiter à toutes les parties prenantes étant donné les fortes synergies entre ZEEL et SPNI », ont souligné les sociétés.

