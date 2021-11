Sony Pictures Worldwide Acquisitions & Stage 6 Films élargissent les rangs – AFM – Report Door

EXCLUSIF: Alors que le marché du film américain démarre cette semaine, Report Door a appris quelques changements de direction chez Sony Pictures Worldwide Acquisitions et Stage 6 Films.

Jon Freedberg a été promu EVP Content Strategy & Operations de la division. Il a commencé avec Sony Pictures Worldwide Acquisitions en 2008, et a joué un rôle déterminant dans l’orientation stratégique de la liste du groupe de plus de 25 titres par an. En utilisant des structures d’accord innovantes, il a aidé Stage 6 Films à obtenir les droits de succès commerciaux tels que Greyhound, avec Tom Hanks, et Arrival, lauréat d’un Oscar, avec Amy Adams. Il a également dirigé des titres de prestige tels que Sound of Metal, nominé aux Oscars et le célèbre Ammonite. Freedberg supervisera le marketing, les affaires commerciales et les finances du label dans son rôle élargi.

De plus, Katie Anderson a rejoint l’équipe en tant que vice-présidente des acquisitions mondiales et Daniel De Boulay en tant que directeur des acquisitions mondiales.

Anderson a précédemment occupé le poste de vice-présidente de la production chez 30West, où elle a supervisé la production de films tels que Destroyer avec Nicole Kidman, Late Night avec Mindy Kaling et Emma Thompson, et Silent Twins de Focus Features avec Letitia Wright. Avant 30West, Anderson a travaillé chez CAA dans le groupe de financement de films. Elle a commencé sa carrière chez Paramount en tant qu’assistante exécutive du président du cinéma.

De Boulay a récemment participé à l’acquisition par Stage 6 Films de Down With the King, mettant en vedette le rappeur nominé aux Grammy Awards Freddie Gibbs et qui a remporté le Grand Prix au Festival du cinéma américain de Deauville. Il travaille actuellement sur Devotion, avec Jonathan Majors et Glen Powell. Avant d’occuper son poste actuel, il a effectué des stages chez Adam Goodman Dichotomy Creative Group, Bold Films, The Los Angeles Film Festival et Sony Pictures. En 2019, De Boulay a été sélectionné comme stagiaire de l’Académie Or et depuis l’obtention de son diplôme, le programme a continué en tant que mentor.

Les sorties les plus récentes de Sony Pictures Worldwide Acquisitions et Stage 6 Films incluent la suite de Don’t Breathe, Dream Horse avec Toni Collette et Sundance chérie Zola (les deux derniers dont SPWA a les droits internationaux). La prochaine liste du label comprend le prochain volet de Searching, avec Nia Long et Storm Reid; Immortal, le film d’action de Jalmari Helander sur la Seconde Guerre mondiale ; et les droits internationaux de Joyride, avec Olivia Colman, et Summering de James Ponsoldt, avec Lake Bell et Megan Mullally

Joe Matukewicz, responsable des acquisitions mondiales de Sony Pictures et de Stage 6 Films, a fait cette annonce aujourd’hui à l’équipe du studio.