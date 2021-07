Sony PlayStation 5 de nouveau en stock en Inde : quand et où acheter, prix et tout ce qu’il faut savoir

Le Sony Center a déclaré que la livraison du stock alloué commencerait probablement à partir du 21 juillet

Réapprovisionnement de la PlayStation 5 de Sony en Inde : Sony Playstation 5 sera de nouveau en stock aujourd’hui (12 juillet 2021). Oui, vous avez bien lu. Les amateurs de jeux vidéo devraient avoir une autre chance de mettre la main sur la console de jeu de nouvelle génération de Sony, et les deux variantes seraient à gagner – la PS5 équipée de Blu-ray ainsi que l’équivalent sans disque PS5 Digital Edition. Les clients pourraient pré-commander les consoles. Cela marquerait le cinquième réapprovisionnement de la console en Inde, et le troisième pour la version numérique, ce qui signifie que Sony a réapprovisionné des consoles en très petites quantités en Inde mois après mois et n’est pas en mesure de servir correctement la grande base de fans du pays. . Parallèlement aux consoles, Sony lance également les coloris noir minuit et rouge cosmique de la manette sans fil PS5 DuaSense en Inde aujourd’hui.

Voici tout ce que vous devez savoir pour savoir où et quand précommander.

Réapprovisionnement de la Playstation 5 de Sony : quand précommander

La précommande des deux variantes de la Sony PS5 devrait commencer à midi le lundi 12 juillet, date à laquelle les passionnés auront la chance d’obtenir la console de jeu.

Variantes Sony PS5 : combien cela coûtera-t-il ?

La Sony PS5 sera disponible en deux variantes en précommande. Alors que les utilisateurs pourraient pré-commander l’édition numérique PS5 pour Rs 39 990, la PS5 équipée de Blu-ray coûterait aux utilisateurs Rs 49 990.

Réapprovisionnement Sony PS5 : où précommander ?

Les utilisateurs pourraient pré-commander la Sony PS5 à midi aujourd’hui. Les deux modèles seront disponibles sur plusieurs plateformes. Les utilisateurs pourraient pré-commander la console chez Croma, Amazon, Flipkart, Reliance Digital, Sony Centre, Vijay Sales, Games The Shop, ainsi que Prepaid Gamer Card, et les deux variantes seraient disponibles sur toutes ces plateformes.

Le Sony Center a déclaré que la livraison du stock alloué commencerait probablement à partir du 21 juillet, mais il a ajouté que les restrictions locales COVID-19 pourraient avoir un impact sur le calendrier. Alors que d’autres plates-formes n’ont pas encore donné de mise à jour sur leurs dates d’expédition prévues, il serait prudent de supposer qu’elles seraient conformes aux dates estimées du Sony Center.

Sony PS5 noir minuit, rouge cosmique Prix et disponibilité DualSense India

Alors que la variante noir de minuit se vendra pour Rs 5 990, la variante rouge cosmique du contrôleur DualSense sera disponible pour Rs 6 390. Les deux modèles sont répertoriés sur le site Web de Sony Center et devraient être mis en vente/pré-commande à 12 heures simultanément avec la PS5, PS5 Digital Edition.

