Sony PlayStation 5: les réapprovisionnements sont épuisés quelques minutes après l’ouverture de la précommande en Inde; Vérifiez les détails

Sony PlayStation 5 en Inde: Les réapprovisionnements de Sony PlayStation 5 en Inde sont sans surprise «épuisés» en quelques minutes. Lundi à midi, les précommandes pour PS5 et PS5 Digital Edition (c’est exclusif au site Web de Sony Center pour le moment) ont été réapprovisionnées pour les fervents fans en Inde sur sept sites Web – Flipkart, Amazon, Reliance Digital, Sony Center, Ventes Vijay, carte de joueur prépayée et jeux The Shop. À peine cinq minutes plus tard, tous les sites Web ont soit déclaré que le produit était «épuisé» / «actuellement indisponible», soit ont eu du mal à se charger, certains s’étant même écrasés. Les rapports selon lesquels les réapprovisionnements de la PS5 seraient limités ont probablement incité les fans à se dépêcher de pré-commander au moment de son ouverture.

Alors que Sony semble avoir une fois de plus sous-estimé la demande pour sa console de jeu vidéo en Inde, le pire est qu’il n’y a pas encore d’informations sur le moment où les PS5 et PS5 Digital Edition seraient de retour en stock dans le pays.

Cela ne représentait que le premier réapprovisionnement de la console de jeu depuis sa sortie en Inde au début de février de cette année (dans le monde entier, la console est sortie en novembre de l’année dernière). C’était également la première occasion pour les passionnés en Inde de s’emparer officiellement de l’homologue uniquement numérique de la console. Mais la pandémie a rendu incertain le moment où les fans auraient une autre occasion de mettre la main sur la console de nouvelle génération.

Il est également possible que certains détaillants aient effectué une surréservation en raison de problèmes techniques, comme on l’a vu auparavant avec la Xbox Series X, et devront peut-être annuler certaines commandes à un stade ultérieur. Dans tous les cas, Sony Center a déclaré qu’à partir du 24 mai, c’est-à-dire lundi prochain, les commandes de réapprovisionnement réussies (non annulées) commenceraient à être exécutées.

