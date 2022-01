Sony PlayStation VR2 pour la PS5 est enfin officiel

Nous savions déjà que la PlayStation VR2 allait arriver, et Sony a utilisé son CES 2022 pour présenter le casque de réalité virtuelle (VR) de nouvelle génération. La société a dévoilé le nom du nouvel appareil et des contrôleurs qui l’accompagneront et a révélé certaines des fonctionnalités que les joueurs VR peuvent attendre de la prochaine plate-forme de jeu VR de Sony. Les contrôleurs PSVR2 et PSVR2 Sense fonctionneront avec la PS5, bien que Sony n’ait pas encore divulgué les informations de disponibilité. Nous n’avons aucune idée du moment où le PSVR2 arrivera dans les magasins ou du prix de Sony. De même, nous n’avons aucune idée des changements de conception que le PSVR2 apportera. Sony n’a taquiné la conception du nouveau contrôleur de marque Sense que lors de la courte présentation et a révélé les spécifications PSVR2.

La nouvelle expérience PSVR2 de Sony pour PS5

Le président et PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, est monté sur scène au CES 2022 pour dévoiler le PSVR2 pour PS5. Sony a également publié un article de blog qui offre des détails supplémentaires sur l’appareil PlayStation VR2 et le contrôleur VR2 Sense.

Sans surprise, Sony opte pour une expérience VR plus immersive pour le PSVR2. C’est tout à fait conforme à ce que Sony a fait avec la PS5 il y a deux ans. Plus précisément, le DualSense de la PS5 offre une meilleure haptique que les contrôleurs PlayStation précédents.

Sony souhaite encore améliorer l’expérience VR avec de nouvelles fonctionnalités sensorielles, et c’est probablement là que les contrôleurs VR2 Sense entreront en jeu.

La société taquine que les joueurs ressentiront « une gamme accrue de sensations pas comme les autres » une fois qu’ils auront mis le casque et les nouveaux contrôleurs PSVR2 Sense.

Le nouveau casque VR se connectera directement à la PS5 via un seul câble USB-C. C’est le seul processus de configuration dont le PSVR2 a besoin. Les contrôleurs PSVR2 Sense sont livrés avec des batteries intégrées que vous rechargerez via USB-C.

Les spécifications PSVR2

Sony a révélé certaines des spécifications du PSVR2 dans l’annonce. Le nouveau casque VR prendra en charge le 4K HDR, un champ de vision de 110 degrés et le rendu fovéal. L’écran OLED offre une résolution de 2000 x 2040 par œil, avec des taux de rafraîchissement allant de 90 Hz à 120 Hz.

Le PSVR2 fournira un suivi de contrôleur basé sur un casque à l’aide de caméras intégrées dans le casque VR. Cela inclut le suivi des yeux pour l’activité dans le jeu. « Vos mouvements et la direction que vous regardez sont reflétés dans le jeu sans avoir besoin d’une caméra externe », écrit Sony.

Le suivi des yeux n’est que l’une des nouvelles « fonctionnalités sensorielles » que Sony a intégrées au PSVR2 pour PS5. Un regard dans une direction spécifique suffira à créer une entrée supplémentaire pour le personnage du jeu.

L’appareil fournira également des commentaires sur le casque et une prise en charge de l’audio 3D. Le retour du casque permettra au joueur de se rapprocher du contenu du jeu. Le système comprend un moteur intégré « avec des vibrations qui ajoutent un élément tactile intelligent ». Le système de rétroaction vous permettra de ressentir le pouls élevé du personnage, la ruée d’objets passant près de votre tête ou la poussée d’un véhicule qui accélère.

Enfin, la manette PSVR2 Sense viendra compléter la « sensation d’immersion profonde » avec son retour haptique et ses déclencheurs adaptatifs.