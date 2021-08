Sony possède désormais le site d’animation Crunchyroll

Image : Crunchyroll

Ayant été signalé pour la première fois en octobre 2020, puis commencé en décembre 2020, l’achat d’un milliard de dollars par Sony du site de streaming d’anime Crunchyroll est maintenant terminé.

Funimation de Sony a annoncé la finalisation de l’accord plus tôt dans la journée dans un communiqué de presse, le prix d’achat final étant de 1,175 milliard de dollars. Il est affirmé que Crunchyroll compte « 120 millions d’utilisateurs enregistrés dans plus de 200 pays), et l’accord signifie que Sony possède désormais toutes les offres et services de Crunchyroll, de son service de streaming d’anime aux produits événementiels en passant par les jeux vidéo.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs, plutôt que pour les seuls actionnaires ? Les plans sur ce que Sony veut réellement faire avec tout cet anime sont encore assez vagues, et des informations telles que les changements de prix ou les accords de licence sont probablement loin.

Une chose que Sony a dit, cependant, était qu’il prévoyait de “créer une expérience d’abonnement anime unifiée dès que possible”

Extrait du communiqué de presse :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Crunchyroll au sein du groupe Sony », a déclaré Kenichiro Yoshida, président, président et chef de la direction de Sony Group Corporation. « L’anime est un média en croissance rapide qui fascine et suscite l’émotion parmi le public du monde entier. L’alignement de Crunchyroll et Funimation nous permettra de nous rapprocher encore plus des créateurs et des fans qui sont le cœur de la communauté des animes. Nous sommes impatients de proposer des divertissements encore plus exceptionnels qui remplissent le monde d’émotions à travers l’anime. »

« Crunchyroll ajoute une valeur considérable aux activités d’animation existantes de Sony, y compris Funimation et nos formidables partenaires d’Aniplex et de Sony Music Entertainment Japan », a déclaré Tony Vinciquerra, président-directeur général de Sony Pictures Entertainment Inc. « Avec Crunchyroll et Funimation, nous nous engageons à créer l’expérience d’anime ultime pour les fans et présentant une opportunité unique pour nos principaux partenaires, éditeurs et créateurs immensément talentueux de continuer à diffuser leur contenu magistral au public du monde entier. Avec l’ajout de Crunchyroll, nous avons une opportunité sans précédent de servir les fans d’anime comme jamais auparavant et d’offrir l’expérience d’anime sur n’importe quelle plate-forme de leur choix, du cinéma, des événements, du divertissement à domicile, des jeux, du streaming, de la télévision linéaire – partout et de toutes les manières que les fans veulent pour découvrir leur anime. Notre objectif est de créer une expérience d’abonnement anime unifiée dès que possible.