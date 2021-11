Sony pourrait créer une division spécifique pour lancer ses jeux en compatible | Jeux

La balise PlayStation PC accompagnerait les prochaines sorties de PlayStation Studios sur compatibles … et même une nouvelle division de jeux serait annoncée.

C’est un fait: Les jeux PlayStation Studios arriveront progressivement sur PC. C’est une décision acceptée et confirmée par le directeur financier de Sony Hiroki Totoki dans le dernier rapport financier.

C’est arrivé avec Days Gone, Horizon Zero Dawn et Death Stranding, et le suivant 14 janvier 2022 ce sera au tour de God of War. Les utilisateurs de PC pourront profiter des œuvres de PlayStation Studios.

En fait, au cours des dernières heures, une étiquette a été divulguée »PlayStation PCvia VGC, et diverses sources telles que GameSpot suggèrent que Sony pourrait créer sa propre division de titres pour PC.

Dans Steam, nous pouvons déjà voir une page spécifique pour l’éditeur PlayStation Studios. Et plusieurs utilisateurs rapportent que l’onglet Days Gone sur la plate-forme affiche un »PlayStation PC LLC », au lieu de l’habituel » PlayStation Mobile Inc. ».

Hiroki Totoki a confirmé que Sony cherchait à étendre ses licences sur PC et appareils mobiles. Il est possible que cette manœuvre cherche à différencier les nouveaux jeux mobiles des sorties de titres existantes pour PC.

Attention, car il y a plus. Selon VGC, Sony a enregistré la marque PlayStation PC en avril cette année, et nous avons même une fuite d’image promotionnelle (vous pouvez également la voir ici).

Quel sera le prochain titre PlayStation à sortir sur PC ? Après God of War, on sait que Uncharted 4 et Uncharted : L’héritage perdu Ils seront compatibles en 2022, et il en va de même pour Sackboy.

Tout cela fait partie d’un plan d’expansion orchestré par Sony. La première étape a été l’acquisition de Nixxes Software, une étude spécialisée dans le développement de ports pour PC, et à l’avenir d’autres études seront acquises pour cela.

Ici, nous pouvons également tirer deux conclusions : d’une part, la fuite massive de NVIDIA GeForce est en train de s’accomplir, même s’il reste à voir les cas les plus douteux… Exclusivités Nintendo.

D’autre part, la question de combien de temps d’exclusivité Ils auront les nouvelles versions PlayStation, telles que Gran Turismo 7, Horizon II Forbidden West ou God of War Ragnarok.

Ce qui est clair c’est que PlayStation PC c’est bien réel, et que Sony a adopté cette politique pour chercher à étendre davantage ses licences autrefois exclusives.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.