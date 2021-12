Sony pourrait donner à la PS5 une énorme mise à niveau pour rivaliser avec le Xbox Game Pass

Il n’y a pas beaucoup d’offres de jeu meilleures que le programme d’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft. Pour 10 $ par mois, vous aurez accès à des centaines de jeux Xbox auxquels vous pourrez jouer tant que votre abonnement est actif. Le programme propose également des titres exclusifs tels que Halo Infinite, Forza Horizon 5 et Psychonauts 2. Pendant des années, les fans de PlayStation se sont demandé quand Sony allait proposer un service concurrent. Désormais, selon Bloomberg, la réponse de PlayStation au Xbox Game Pass devrait être beaucoup plus proche que prévu. En fait, Sony pourrait être prêt à l’annoncer dans quelques mois.

Le concurrent Xbox Game Pass de PlayStation

Sony arrêterait PS Now et lancerait un nouveau service. Source de l’image : PlayStation

Bloomberg rapporte que Sony travaille sur un tout nouveau service plus conforme à ce que propose le Xbox Game Pass. Spartacus – le nom de code du service – permettra aux propriétaires de PlayStation de payer une redevance mensuelle pour accéder à une bibliothèque croissante de jeux modernes et classiques. Le service combinerait les programmes d’abonnement actuels de Sony : PlayStation Plus et PlayStation Now.

PlayStation Plus est le plus populaire des deux abonnements, et il est nécessaire pour jouer à la plupart des jeux PS4 et PS5 en ligne. Il est également livré avec une sélection mensuelle de titres gratuits. PlayStation Now est un service distinct qui permet aux joueurs de télécharger et de diffuser des centaines de jeux PS4, PS3 et PS2.

Selon Jason Schreier de Bloomberg, des documents révèlent que Sony envisage de supprimer progressivement la marque PS Now tout en conservant PS Plus. Les documents suggèrent également que le nouveau service de Sony aura trois niveaux différents. Le premier niveau sera identique à l’offre PS Plus actuelle. Le deuxième niveau comprendra « un large catalogue » de jeux PS4 et PS5. Enfin, le troisième niveau aurait « des démos étendues, un streaming de jeux et une bibliothèque de jeux PS1, PS2, PS3 et PSP classiques ».

Comment cela pourrait avoir un impact sur la guerre des consoles

Xbox Game Pass comprend plus de 100 jeux pour 10 $ par mois. Source de l’image : Microsoft

Depuis deux générations consécutives, la dernière PlayStation a largement dépassé les ventes de la Xbox. En toute honnêteté, la Xbox Series X|S fait un meilleur travail contre la PS5 que son prédécesseur contre la PS4. Néanmoins, Sony est toujours au top. Mais alors que Sony domine peut-être les ventes de consoles, Microsoft a déplacé son attention ailleurs. Et le Xbox Game Pass a décollé en conséquence.

Le responsable Xbox, Phil Spencer, ne se soucie pas de l’endroit où vous jouez aux jeux Xbox. De toute évidence, Microsoft préférerait que vous achetiez une Xbox Series X, mais vous pouvez jouer à des jeux Xbox sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC. Ainsi, même si vous ne pouvez pas mettre la main sur une Xbox Series X ou Series S pendant la période des fêtes, vous pouvez toujours souscrire un abonnement au Xbox Game Pass et jouer à Halo Infinite et Forza Horizon 5.

Alors que Sony s’est concentré sur les ventes de matériel, Microsoft l’a doublé avec le service d’abonnement le plus attrayant du secteur. PS Now s’est considérablement amélioré ces dernières années, mais il ne tient toujours pas compte du Xbox Game Pass. Cela n’a peut-être plus autant d’importance aujourd’hui, mais il est clair que c’est la direction que prend l’industrie. Après tout, Game Pass compte déjà plus de 18 millions d’abonnés. Si Sony veut son propre Game Pass, il doit intervenir le plus tôt possible.