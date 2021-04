Sony présente le Xperia 1 III, avec panneau 4K et 120Hz

14/04/2021 à 10h16 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Comme nous l’avons annoncé il y a quelques jours, la présentation des nouveaux appareils Xperia de Sony aurait lieu aujourd’hui. De cette manière, à travers cet événement spécial, la société a officiellement annoncé le Xperia 1 III, l’appareil de la gamme haut de gamme de la société. Suivant les traces du Xperia 1 II, l’appareil apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment un panneau amélioré et de grands appareils photo qui raviront tous les amateurs de photographie de poche.

Le Sony Xperia 1 III dispose d’un Panneau OLED de 6,5 pouces à une résolution 4K et une fréquence de 120 Hz, devenant le premier écran avec de telles caractéristiques. De plus, et comme d’habitude dans les appareils de ce niveau, on retrouve le meilleur processeur Qualcomm, le très puissant Muflier 888. Parallèlement à cela, la société mise sur une configuration de trois caméras arrière, obtenant ainsi un Capteur principal 12MP, un grand angle 12MP et un téléobjectif 12MP. De plus, l’appareil dispose d’une caméra frontale 8MP, d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté et Batterie de 4500 mAh, compatible avec Charge rapide de 30 W. Sony continue également de parier sur la prise casque, en plus d’apporter sa plate-forme 360 ​​Reality Audio à cet appareil.

le Sony Xperia 1 III va frapper les magasins au début de cet été, mais sans prix spécifique. Nous le verrons dans des versions allant jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go stockage interne, plus deux couleurs: noir et violet.