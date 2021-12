Sony prévoyait d’apporter PlayStation Now à l’iPhone, montre des documents de l’affaire Epic v. Apple

Il y a quelques jours, un rapport montrait que Microsoft avait tenté de négocier avec Apple pour publier des jeux exclusifs Xbox sur l’App Store. Maintenant, une nouvelle histoire révèle que la société de Redmond n’était pas la seule à essayer de le faire, car Sony prévoyait également d’apporter PlayStation Now aux téléphones mobiles.

Tel que rapporté par The Verge, un document confidentiel de l’essai Epic v. Apple montre qu’Apple avait une connaissance privilégiée du projet de Sony de lancer le service de jeux en nuage PlayStation Now sur les appareils iOS et Android.

Ce document date de 2017 et, à l’époque, PlayStation Now était disponible sur PS3, PS Vita, PlayStation TV, les téléviseurs intelligents pris en charge et les lecteurs Blu-ray. Soudain, Sony a décidé d’interrompre le service sur toutes ces plates-formes et de commencer à l’offrir uniquement sur les appareils PS4 et PC. « Coïncidence? » Les merveilles de Verge.

La publication explique également pourquoi Apple avait cette connaissance d’initié des plans de Sony :

Pourquoi Apple a-t-il évoqué cela ? C’est en plein milieu d’une explication du projet d’Apple de lancer son propre service d’abonnement à des jeux, Apple Arcade, qui ne sera annoncé que deux ans plus tard. À l’époque, Apple s’apprêtait à cibler les 30 meilleurs studios de jeux vidéo et à demander jusqu’à « quelques centaines de titres » à ajouter.

Bien que le plan de Sony n’ait pas fonctionné, la société japonaise aurait maintenant un projet Spartacus qui « regrouperait son service de jeux en nuage avec un abonnement PlayStation Plus, et apporterait des jeux PS1 originaux et « éventuellement » des jeux PS5 au service trop. » On ne sait pas si Sony pariera sur quelque chose de similaire au xCloud de Microsoft.

Imaginez pouvoir jouer à certains des jeux PlayStation les plus appréciés sur votre iPhone ou iPad ? Peut-être à l’avenir. Que pensez-vous de ceci? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

