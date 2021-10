Sony proposera les services d’une marque de smartphones concurrente sur le Xperia 1 III

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Sony s’est associé à la société chinoise de smartphones Meizu. Le partenariat verra plusieurs applications et services Meizu disponibles sur le Xperia 1 III. Ceci est ostensiblement limité à la Chine seulement pour l’instant.

La Chine semble être un marché difficile à percer si vous n’êtes pas une marque de smartphones chinoise. Sony est en effet l’une de ces sociétés, mais il semble que le fabricant de Xperia ait un plan plutôt intéressant dans sa manche.

La société a annoncé aujourd’hui un partenariat « stratégique » avec le fabricant concurrent Meizu dans le but d’offrir de meilleurs services localisés sur le téléphone phare Xperia 1 III en Chine. Alors, qu’est-ce que ce partenariat implique réellement ?

Sony pré-installera ou permettra aux utilisateurs de télécharger plusieurs applications à partir du skin Android Flyme de Meizu sur le Xperia 1 III et les appareils plus récents en Chine. Plus précisément, les utilisateurs chinois peuvent télécharger la boutique d’applications Flyme ainsi que des services liés aux actualités, aux e-mails et à la météo. Vous aurez besoin de la mise à jour du système qui a apparemment été déployée sur les appareils en octobre pour en profiter.

Juste la première étape ?

« Au cours de la période de coopération stratégique, Sony et Meizu exploreront davantage les fonctions Flyme et les possibilités de coopération d’applications sur différents produits », lit-on dans un extrait traduit automatiquement de l’annonce.

C’est un partenariat plutôt intéressant, car aucune des deux parties n’est un acteur majeur en Chine. Meizu en particulier a vu sa part de marché baisser considérablement sur son marché domestique depuis ses sommets du milieu des années 2010, représentant moins de 1% selon le dernier décompte.

Dans tous les cas, nous avons demandé à Sony si les services seront disponibles dans le monde et si la société est prête à adopter le skin Flyme de Meizu en Chine. Nous mettrons à jour l’article si ou quand la société nous répondra.