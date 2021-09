Sony proposera une mise à niveau gratuite Horizon Forbidden West PS4 vers PS5 après des critiques

in

Sony prévoit maintenant d’offrir une mise à niveau gratuite Horizon Forbidden West de PS4 à PS5. Le demi-tour fait suite à de nombreuses critiques après que la société a annoncé qu’il n’y aurait pas de voie de mise à niveau pour les joueurs PS4 d’Horizon Forbidden West, malgré la promesse initiale d’une mise à niveau gratuite vers la version PS5.

« Il est tout à fait clair que les offres que nous avons confirmées lors de notre lancement de précommande ont raté la cible », admet Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment. « Alors que l’impact profond de la pandémie a poussé Forbidden West hors de la fenêtre de lancement que nous avions initialement envisagée, nous maintiendrons notre offre : les joueurs qui achètent Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 pourront passer à la version PlayStation 5 gratuitement. »

Sony avait initialement prévu de forcer les joueurs PS4 d’Horizon Forbidden West à acheter l’édition Digital Deluxe à 79,99 $, l’édition Collector à 199,99 $ ou l’édition Regalla à 259,99 $ pour avoir accès aux versions PS4 et PS5 de Forbidden West.

Sony s’engage désormais également à proposer une option de mise à niveau numérique de 10 $ pour les versions numériques et physiques des titres cross-gen exclusifs exclusifs de PlayStation. Cela signifie que le prochain God of War, Gran Turismo 7 et d’autres jeux cross-gen de première partie de Sony auront une option de mise à niveau numérique de 10 $ pour les joueurs PS4 souhaitant passer à la version PS5 des jeux.