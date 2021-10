Sony ramène le programme d’achat de registre PS5

Sony souhaite que vous vous inscriviez pour avoir la possibilité d’acheter un PS5 console.

La société a ramené son programme d’achat de registre afin que les gens aient enfin la chance d’obtenir une PS5.

L’inscription ne garantit pas que vous recevrez une invitation à acheter la console, mais au moins c’est une option autre que Best Buy, Amazon ou GameStop. Les consoles se vendent plus rapidement que les petits pains au moment où le stock est mis en ligne, et beaucoup d’entre nous ont tendu les doigts sur la page d’actualisation, espérant entrer dans la file d’attente assez rapidement, pour être laissés de côté encore et encore. Et ne nous lancez même pas sur la loterie Newegg. Cela nous a fait pleurer plus d’une fois.

Avec le programme de Sony, vous aurez la possibilité d’acheter l’un des nombres limités de PS5 disponibles pour les fêtes de fin d’année aux États-Unis, qui peuvent être achetés directement sur PlayStation.

Ces consoles seront achetables aux personnes sélectionnées. Le processus de sélection est axé sur les intérêts antérieurs des utilisateurs et les activités PlayStation.

Pourtant, cela ne fait pas de mal de s’inscrire, car vous pourriez avoir de la chance et recevoir une invitation à acheter.

Afin d’être pris en compte pour la sélection, vous devez tout d’abord vous assurer que l’adresse e-mail que vous utilisez est celle associée à votre identifiant PSN et que vous avez choisi de recevoir des e-mails PlayStation. Si elle est sélectionnée, l’entreprise vous contactera par e-mail avant le début de l’événement. Les inscriptions commenceront à recevoir des invitations à partir de novembre. Si vous êtes sélectionné, Sony vous contactera avec la date, l’heure et les instructions pour l’achat d’une console PS5. Si vous ne recevez pas d’e-mail, vous n’avez pas été sélectionné.

Si cette option est sélectionnée, la date et l’heure d’expiration seront incluses dans votre e-mail de notification de sélection et jusqu’à épuisement des stocks.

Chaque invitation est ouverte pour une durée limitée et les quantités sont limitées à une console par ID PSN par transaction.

Alors qu’est-ce que tu attends? Connectez-vous ici et enregistrez-vous, ou si vous n’avez pas d’identifiant PSN, vous pouvez vous en inscrire un via ce lien.

Bonne chance à tous. Nous croiserons les doigts pour vous.