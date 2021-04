Sony recule: ne fermera pas le Store de PS3 et PS Vita pour le moment | Jeux

Sony a mieux réfléchi à la fermeture de la PS3 et de la PS Vita Store et annonce un changement de stratégie. Ils continueront à autoriser les achats de jeux numériques sur ces deux plates-formes vétérans tout en créant des expériences de nouvelle génération et les nouveaux PS VR.

Faire du bruit oblige parfois les grandes entreprises à réfléchir à deux fois aux conditions de leurs services. Il y a des jours, Sony a annoncé que cet été, il fermerait le magasin de jeux numériques pour PS3, PS Vita et PSP.

Cela nous permettrait toujours de télécharger des jeux achetés, mais il y avait des titres qui n’étaient que numériquement, en particulier de nombreux jeux indépendants, qui seraient perdus à jamais après les dates désignées. C’est quelque chose qu’une grande partie de la communauté n’a pas aimé et, en une semaine pleine de controverses, Sony a fait marche arrière.

Et est-ce que de nombreux utilisateurs attendent la polémique avec la batterie CMOS PS4, qui semble également affecter la PS5 et la Xbox Series, et Sony en a profité pour toucher les utilisateurs de ses plates-formes plus «rétro», entre guillemets.

En principe, Ils avaient prévu de fermer le Store de PSP, PS3 et PS Vita entre juin et juillet de cette année., mais Jim Ryan, responsable de PlayStation, a publié une déclaration sur le blog de la plateforme dans laquelle annonce un changement de mesures et qualifie les mesures initiales de “fausses”.

Voici la déclaration:

«Nous avons récemment informé les joueurs que le PlayStation Store pour PS3 et PS Vita devait se terminer cet été.

Cependant, après réflexion, il est clair que nous avons pris la mauvaise décision. Je suis donc heureux de dire aujourd’hui que nous continuerons à faire fonctionner le PlayStation Store pour PS3 et PS Vita. La boutique PSP sera supprimée le 2 juillet 2021, comme prévu.

Lorsque nous avons pris la décision de mettre fin à la compatibilité d’achat pour PS3 et PS Vita, cela était dû à un certain nombre de facteurs, notamment des problèmes de compatibilité sur les appareils plus anciens et la possibilité de concentrer davantage nos ressources sur les appareils plus anciens. au.

Le monde du matériel traverse une période de grande incertitude, pour des raisons qui dépassent son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas franchir le pas vers la nouvelle génération.

Nous voyons maintenant que beaucoup d’entre vous ont hâte de continuer à acheter des jeux classiques sur PS3 et PS Vita dans un avenir immédiat, je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution pour rester actifs.

Je suis heureux que nous puissions garder cette partie de notre histoire vivante pour que les joueurs puissent en profiter alors que nous continuons à créer de nouveaux mondes de jeu de pointe pour PS4, PS5 et la prochaine génération de VR.

Merci d’avoir partagé vos commentaires avec nous. Nous écoutons et apprécions toujours le soutien de notre communauté PlayStation. “

Comme tu vois, Il semble que la réaction de la communauté ait fait réfléchir les patrons de la division jeux vidéo PlayStation, donc pas mal du tout. Et cela, en passant, s’est produit il n’y a pas longtemps lorsque Microsoft a annoncé l’augmentation du prix du Xbox Live, quelque chose que la communauté n’aimait pas du tout et qui, par conséquent, n’a pas été exécuté.