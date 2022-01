Sony rejoint le club Android 12, met à jour les Xperia 1 III et Xperia 5 III

Alors que Samsung est en train de mettre à jour furieusement sa vaste gamme de smartphones sur tous les appareils et régions, Sony arrive enfin à la fête avec la version stable d’Android 12 pour les produits phares Xperia 1 III et Xperia 5 III.

Une page de support Android 12 a été trouvée sur le site Web de Sony, mettant en évidence certains des changements apportés parallèlement à la mise à jour. Cela inclut des fonctionnalités telles que des captures d’écran à défilement natif, des indicateurs de confidentialité pour l’appareil photo et le micro, un emplacement approximatif et une utilisation améliorée à une main, ce qui est idéal pour un téléphone aussi grand que le Xperia 1 III.

Essentiellement, ce sont toutes des fonctionnalités que nous voyons sur les téléphones Pixel 6 de Google, ce qui n’est pas surprenant puisque Sony conserve une version assez vanille d’Android. Cependant, la page ne mentionne notamment pas de fonctionnalités telles que Dynamic Color, bien que nous nous attendions à ce que Sony l’implémente également sur ses téléphones.

Comme indiqué par XDA-Developers, la mise à jour Android 12 arrive actuellement sur les variantes russes à double simulation des Xperia 1 III et 5 III. Étant donné que Sony n’a pas encore fourni de calendrier pour son déploiement Android 12, nous devrons attendre de voir quand il arrivera dans d’autres régions et sur d’autres modèles Xperia comme le Xperia Pro-I plus récent et beaucoup plus cher.

Sony n’a pas autant de téléphones à mettre à jour que Samsung, il devrait donc arriver le plus tôt possible dans sa gamme. Cela dit, les meilleurs téléphones avec appareil photo de Sony étaient notamment absents du programme bêta d’Android 12.