Sony retire Cyberpunk 2077 de son magasin et rendra l’argent à ceux qui le demandent

Le jeu vidéo Cyberpunk 2077, l’un des plus attendus de l’année, est arrivé le 10 décembre après de nombreux retards et près de dix ans de développement. Quoi de neuf de Cd Projekt Red, le studio de développement polonais qui a créé “The Witcher”, a finalement livré l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année, recevant 8 millions de précommandes avant son lancement.

Et cela a assez peu duré. Et est-ce que Sony a décidé de retirer le jeu vidéo controversé de sa plateforme pour éviter de futurs achats qui pourraient être affectés par le niveau de qualité très discutable avec lequel le titre a atteint les consoles Play Station.

Keanu Reeves dans Cyberpunk

CD Projet Rouge

« Dans les conversations avec PlayStation, il a été pris la décision de suspendre temporairement la distribution numérique de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Vous pouvez toujours acheter le jeu dans les magasins physiques et en ligne. Tous les achats numériques et physiques dans le jeu continueront de bénéficier d’une assistance et de mises à jour à mesure que nous continuons à améliorer l’expérience. Selon nos connaissances sur le sujet, à partir d’aujourd’hui, toute personne qui ne souhaite pas attendre de telles mises à jour et souhaite un remboursement de sa copie numérique peut en faire la demande dans les remboursements Cyberpunk 2077. Nous travaillons dur pour ramener Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store dès que possible », lit-on dans la déclaration publiée par le propre profil du jeu sur Twitter.

La raison n’est autre que l’état décevant des versions de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, où en plus d’un grand nombre de bugs, le travail de CD Projekt fonctionne bien en deçà des attentes, avec des problèmes de framerate qui empêchent de profiter de l’expérience et de la constante. se bloque.

