Sony sait ce qu’il fait avec PS5 et Returnal le prouve ⋆ .

Un lecteur suggère que le plan de Sony pour la PS5 se déroule exactement comme prévu et que des problèmes tels que la réduction des effectifs de Japan Studio sont pour le mieux.

Les derniers mois n’ont peut-être pas été très intéressants en termes de nouvelles versions de jeux, mais il a été fascinant de voir les gens se disputer pour savoir si Microsoft ou Sony font les choses correctement. Vous avez eu le genre habituel qui devient hypersensible à la critique de sa société mondiale préférée, mais en général, je dirais que le niveau de discussion, du moins sur Metro, a été très bon – en grande partie parce qu’il n’y a pas de réponse évidente pour savoir qui est faire mieux pour le moment.

Qui a vendu le plus de consoles n’a pas de sens si aucun des deux ne reste en stock pendant plus de cinq minutes et bien que le manque de jeux exclusifs de Microsoft soit un peu embarrassant, il semble que cela n’ait pas le genre d’impact négatif majeur auquel vous vous attendiez dans les générations précédentes. . Les deux sociétés sont, à toutes fins utiles, au coude à coude. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils se trouvent dans cette situation malgré des approches très différentes.

Ce n’est pas ainsi que ces choses fonctionnent habituellement. Habituellement, Microsoft et Sony créent le même type de jeux pour le même type de consoles et il est difficile de placer un morceau de papier entre l’un ou l’autre. Cependant, Microsoft a maintenant une approche à trois volets: habituer les gens à s’abonner à Game Pass, s’assurer qu’ils disposent d’un approvisionnement régulier en exclusivités de première partie pour cela, puis migrer lentement vers le jeu en nuage, qui est la principale façon dont vous consommez les jeux Xbox.

En comparaison, le plan de Sony est beaucoup plus simple: créer de très bons jeux. C’est essentiellement l’approche de Nintendo, mais sans l’innovation matérielle et les gadgets de console étranges. Peut-être qu’ils ont prévu d’autres choses qui feront une différence plus tard, comme leur réponse à Game Pass, mais ils ne l’ont même pas encore fait allusion, ce n’est donc certainement pas une raison pour laquelle ils s’attendent à ce que quiconque achète une PlayStation 5.

Beaucoup de gens craignent que cela ne suffise pas à se dresser contre Microsoft. C’est fondamentalement le même plan de jeu que toutes leurs autres consoles et ne semble pas tenir compte des nouvelles technologies à venir ou des coûts croissants de création de jeux et du prix que nous devons payer pour les consommateurs.

Je conviens qu’en termes d’offrir une sorte de compensation pour l’augmentation à 70 £, Sony a très mal fait. Ils n’ont pas reconnu à quel point il s’agissait d’une énorme augmentation et ils n’ont rien fait pour essayer de l’améliorer. C’est pour moi leur plus grosse erreur, mais je pense que c’est en grande partie leur seule.

Leur plan de base, qui consiste à créer de très bons jeux et à faire confiance pour continuer, a été prouvé absolument valide avec la sortie de Returnal. Un jeu qui n’a eu presque aucune promotion mais qui est apparemment très bon, relativement original et une toute nouvelle adresse IP. Exactement ce que tout le monde devrait demander.

Ils ont jusqu’à présent, à juste titre, ignoré les appels à Days Gone 2, semblant accepter que l’original était un jeu en monde ouvert fade et sans intérêt qui n’appartient pas à la même conversation que leurs autres grands. Sony vise à être connu comme le meilleur fabricant de jeux vidéo au monde et cette génération, et la dernière génération, ils le clouent absolument.

Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales, Returnal; même Astro’s Playroom et Sackboy: A Big Adventure, ont tous été formidables. Leur seul échec a été Destruction AllStars, qu’ils ont sensiblement rétrogradé d’une version à plein prix à un billet de faveur PlayStation Plus. Surtout avec la pandémie en cours, je ne pense vraiment pas qu’ils auraient pu faire autre chose. Pas avec Ratchet & Clank déjà prêt à faire un suivi dans quelques mois.

L’autre grande critique a été que Sony a fermé Japan Studio et même si je ne suis pas satisfait de cela, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment surprenant. Des jeux comme Gravity Rush, Tokyo Jungle, Rain et Patapon étaient tous très originaux mais ils n’étaient pas particulièrement bons et ils ne se vendaient pas bien. Et Sony leur a également donné un bon essai, avec des suites à Gravity Rush et Patapon malgré elles susceptibles d’être des flops (ce qu’ils étaient).

S’assurer qu’ils ont un flux constant de jeux japonais est important, mais je ne suis pas encore prêt à les traiter de menteurs, quand ils disent qu’ils les planifient. Quand ils ont annoncé la gamme de jeux de la PlayStation 5, ils avaient une tonne de jeux indépendants intéressants, notamment Bugsnax, Kena: Bridge Of Spirits, Solar Ash et Goodbye Volcano High. Celles-ci me semblent au moins aussi intéressantes que la sortie de Japan Studio et la preuve que Sony ne se résume pas à des simulateurs de papa triste triple-A.

Donc, pour moi, Sony a fait plus qu’assez pour prouver qu’ils savent ce qu’ils font et je pense qu’ils vont trouver un succès continu simplement en créant de très bons jeux vidéo. Et pour ma part, je suis heureux que ce genre d’approche soit toujours celui qui fonctionne.

Par le lecteur Taylor Moon

La fonction du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou Metro.

