Sony semble prêt à abandonner la PS4 pour la PS5

God of War Ragnarok est peut-être l’un des derniers grands jeux PlayStation cross-gen.Capture d’écran : Sony

Malgré le silence radio concernant la salle de jeu d’Astro dans son intégralité, la vitrine d’automne de Sony n’a été qu’un succès. Mais entre les bandes-annonces éclatantes et les annonces vraiment surprenantes, une chose était claire : Sony semble sur le point de laisser les propriétaires de PlayStation 4 derrière.

Sur les 18 jeux présentés hier, neuf sont actuellement répertoriés comme des versions PS5 uniquement. (Certaines, y compris des versions enrichies de GTA V, Uncharted 4 et Uncharted: Lost Legacy, arrivent également sur PC.) Mais seulement sept, dont six que nous avons déjà vus, sortent pour PS4 et PS5.

En résumé, ces jeux arrivent sur PS4 et PS5 :

Le jeu Guardians of the Galaxy d’Eidos Montréal, sorti le 26 octobre. Le prochain God of War, qui après tout s’appelle vraiment God of War Ragnarok. Tiny Tina’s Wonderlands, un spin-off de Borderlands mettant en vedette l’enfant profane préféré / le moins préféré de tous. C’est le 25 mars 2022.Rainbow Six Extraction, née Quarantine, est prévue pour le 22 janvier 2022.Le remasterisé Alan Wake tant attendu.Gran Turismo 7, finalement confirmé pour une sortie le 4 mars 2022. Zoom, zoom.Le Tchia adapté aux enfants.

Et les éléments suivants sont prévus pour la PS5 uniquement :

Deathloop d’Arkane, qui sort la semaine prochaine, et que l’on a déjà assez vu sérieusement, je suis vendu, laisse moi juste jouer à ce foutu jeu ! Un jeu Wolverine d’Insomniac. Pas de date de sortie ni de fenêtre.Spider-Man 2, également d’Insomniac, prévu pour 2023.Un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, l’un des RPG les plus adorés de tous les temps.Project Eve, un jeu d’action qui échappe à la facilité explication mais a néanmoins l’air banal. Forspoken, dont vous vous souvenez peut-être a été annoncé il y a un million d’années sous le nom de Project Athia, sort au printemps. Le jeu d’horreur et d’action Ghostwire: Tokyo n’a toujours pas de date de sortie mais, malgré les spéculations Je ne sais pas si cela compte ou non comme un jeu, mais Kid A Mnesia de Radiohead, quoi qu’il en soit, sera PS5 -seul.

Bien sûr, Sony a historiquement joué timidement avec ce genre de choses. Avant que la PS5 n’arrive officiellement sur le marché en novembre dernier, il y avait une certaine incertitude quant à savoir si Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sortirait sur PS4. (C’est le cas.) Et il n’a pas toujours été clair si deux des exclusivités de renom de la plate-forme – Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok – seraient également lancées à travers les générations. (Ils le sont.) Donc, oui, il y a toujours une chance que Sony publie également l’un de ces jeux PS5 uniquement sur PS4.

Mais cela semble une faible possibilité. De nombreux jeux présentés hier sortent plusieurs années après le début de la génération de consoles, à un point où « prochaine génération » n’est peut-être plus un terme applicable. D’ici là, les joueurs s’attendront à plus : de meilleurs visuels, des fonctionnalités plus intéressantes, plus, plus, plus. Ce n’est pas que des jeux époustouflants ne puissent pas sortir à la fois sur PS4 et PS5. Mais les jeux qui repoussent vraiment l’enveloppe technologique sont, jusqu’à présent, sortis sur la console avec plus de puissance, sans avoir à sortir sur une machine plus ancienne et moins puissante.

Question pour la salle : si vous êtes à la recherche d’une PS5, comment ça se passe ?