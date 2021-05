Sony tente de booster les précommandes du Xperia 10 III en Europe avec des écouteurs à réduction de bruit gratuits

Après avoir lancé la nouvelle gamme Xperia en avril, Sony rend enfin l’un de ses derniers appareils disponible en précommande. Le Xperia 10 III est le premier des nouveaux modèles de Sony à être en précommande, bien qu’il soit actuellement limité à l’Europe.

Le Xperia 10 III de cette année présente des améliorations notables par rapport au modèle de l’année dernière, le Qualcomm Snapdragon 690 étant le plus important d’entre eux. Cela apporte la connectivité 5G au téléphone Xperia de milieu de gamme de Sony, qui était absent du modèle de l’année dernière.

Le Xperia 10 III apporte également une batterie de 4500 mAh, ce qui représente une augmentation massive par rapport à la capacité de 3600 mAh de l’année dernière. La vitesse de chargement a également été augmentée à 30 W, la capacité de stockage a doublé à 128 Go et l’écran OLED de 6 pouces prend désormais en charge le HDR. En plus de ses jolies couleurs, il y a beaucoup à aimer sur le Xperia 10 III.

Pour adoucir le pot, certains détaillants comme Amazon incluent une paire d’écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit gratuits. Ils peuvent ne pas se comparer à certains des meilleurs écouteurs antibruit comme le Sony WH-1000XM4, mais ils devraient faire le travail.

Maintenant que le Xperia 10 III est disponible en précommande, il ouvre la possibilité que le Xperia 5 III et le Xperia 1 III suivront bientôt. Une liste de vente au détail pour le Xperia 1 III a suggéré que le produit phare pourrait ne pas être expédié aux États-Unis avant la fin du mois d’août, ce qui semble être un temps d’attente terriblement long.

Le Xperia 10 III se vend 400 £ / 430 € et sera expédié le 11 juin en Europe. Une version américaine n’a pas encore été annoncée.

