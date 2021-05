Sony tentera d’augmenter la production de PS5 en 2021 | Jeux

Jim Ryan dit que Sony essaie d’augmenter la production de matériel PlayStation 5 autant que possible pour répondre à toute la demande et mettre fin à la pénurie de la console.

Le stock de consoles dont Sony disposait lors du lancement de PlayStation 5, en novembre 2020, n’a pas été suffisant pour satisfaire toute la demande. Bien que la console soit vendue à pas de géant, elle est pratiquement épuisée dans n’importe quel magasin et la production a été épuisée en raison de problèmes dérivés de la pandémie et de la pénurie de semi-conducteurs et d’autres pièces.

Sony est conscient du problème et fera tout ce qui est en son pouvoir pour remédier à la situation. Dans une interview sur le point de vente japonais Nikkei, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles la PS5 était difficile à trouver.

«L’offre dans les nouvelles conditions du coronavirus est compliquée et nous avons dû limiter la distribution en ligne. L’offre et la demande de semi-conducteurs sont très serrées dans le monde. Nous demandons à nos fournisseurs de nous permettre d’augmenter la production, qui entrera sur le marché cette année. “

Vont-ils mettre fin au problème de rupture de stock de la PS5 et de la Xbox Series X cette année?

Evolution du célèbre contrôleur DualShock pour PS5. Le nouveau DualSense est le contrôleur officiel pour PS5 avec un retour haptique et des effets de déclenchement dynamiques.

Dans cette même interview, Ryan a abordé un autre des problèmes qui préoccupent le plus les joueurs japonais, l’apparent abandon du Japon par Sony. Ryan assure que le stock de PS5 au Japon est similaire à celui de PS4 à la même période, et affirme vouloir renforcer leur collaboration avec les développeurs japonais, en lançant Du contenu PS5 au goût du public japonais et renforcer les exclusivités de la console.

Il suffit de consulter les données de ventes au Japon chaque semaine pour constater que la grande majorité du public japonais a tourné le dos à Sony et à ses jeux, et Nintendo Switch balaie la concurrence (l’exclusivité de Monster Hunter Rise a beaucoup à faire avec ça).

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.