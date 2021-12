Sony travaille sur le service d’abonnement rival du Xbox Game Pass appelé « Spartacus »: rapport

Le nouveau service d’abonnement, qui porte le nom de code Spartacus, comprendra probablement trois niveaux.

Le géant de l’électronique Sony envisage de créer un service d’abonnement à des jeux similaire au Xbox Game Pass, selon un nouveau rapport. À l’heure actuelle, Sony propose deux de ses services d’abonnement, à savoir PlayStation Plus (utilisé par la plupart des jeux multijoueurs en ligne) et PlayStation Now (fournit un catalogue de jeux à télécharger ou à diffuser).

Selon les derniers développements, la société vise à fusionner les deux services d’abonnement distincts et à offrir un nouveau service d’abonnement unifié aux utilisateurs. Selon Bloomberg, la société conservera probablement la marque PlayStation Plus à plus long terme, mais éliminera probablement progressivement PlayStation Now.

Le « Spartacus » de Sony s’attaquera au Xbox Game Pass de Microsoft

Le nouveau service d’abonnement, qui porte le nom de code Spartacus, sera probablement composé de trois niveaux. Alors qu’un niveau offrira les avantages actuels de PlayStation Plus, le deuxième niveau comprendra un catalogue de jeux PS4 et PS5 et le troisième niveau fournira des démos étendues, un streaming de jeux et un groupe de jeux classiques PS1, PS2, PS3 et PSP, selon le rapport Bloomberg. mentionné.

La société devrait lancer le tout nouveau service d’abonnement au printemps. Il est pertinent de noter qu’à part quelques reportages dans les médias, officiellement, la société n’a pas explicitement énoncé ses plans pour lancer le nouveau service d’abonnement.

Sony s’efforcerait également d’élargir l’horizon du jeu en nuage afin de suivre le niveau RTX 3080 de Nvidia de GeForce Now et la mise à niveau Xbox Series X de Microsoft pour xCloud. Mais il reste à voir si le service Spartacus fonctionnerait sur Microsoft Azure. Microsoft et Sony ont déjà signé un accord en 2019, mais si le service Spartacus fonctionne sur Microsoft Azure, alors le service de Sony serait en concurrence sur la même plate-forme que son concurrent Microsoft.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.