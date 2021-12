Sony travaillerait sur un service d’abonnement comme Xbox Game Pass

Sony crée un service d’abonnement similaire au Xbox Game Pass, a rapporté Bloomberg vendredi.

Prétendument nommé Spartacus, le service permettra aux abonnés d’accéder à un large éventail de jeux sur les consoles Playstation. Étonnamment, Spartacus sera probablement disponible sur PS4 en plus de PS5. Encore une fois, un peu comme le Xbox Game Pass est sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Spartacus devrait être lancé au printemps 2022, fusionnant Playstation Now et Playstation Plus en un seul abonnement unifié. Le premier est généralement destiné à jouer à des titres PS3 plus anciens sur des consoles modernes, tandis que le second est le service dont la plupart des jeux multijoueurs ont besoin pour jouer en ligne et offre quelques jeux gratuits par mois. Sony supprime apparemment progressivement la marque Playstation Now avec Spartacus.

Selon le rapport de Bloomberg, Spartacus se déclinera en trois niveaux d’abonnement. Le niveau 1 inclurait les avantages Playstation Plus, tandis que le niveau 2 aurait de nombreux jeux PS4 (et éventuellement des jeux PS5) à gagner. Enfin, le niveau 3 comprendrait le streaming de jeux et des titres classiques d’anciennes consoles comme la PS1, la PS2, la PSP et la PS3. Ces informations sont toutes susceptibles d’être modifiées si le service se concrétise.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.