Sony va créer un casque de réalité virtuelle avec une résolution 8K

08/12/21 à 16h54 CET

PE

Sony a annoncé huit nouvelles technologies dans le cadre de son événement Sony Technology Day, parmi lesquelles se distingue le prototype d’une visionneuse de réalité virtuelle avec un micro-écran OLED qui permet d’obtenir un Résolution maximale 4K dans chaque œil, pour un total allant jusqu’à 8K dans les deux.

Sous le slogan « La technologie qui inspire l’émotion », Sony a présenté la technologie d’un écran monté sur un casque de réalité virtuelle qui projette un espace en trois dimensions, comme l’a annoncé la société japonaise dans un communiqué.

Les Micro-écrans OLED de cet appareil permettent d’obtenir une résolution de 4K dans chaque œil, et combinée dans les deux yeux de 8K. Cette haute qualité d’image est obtenue grâce à plusieurs pixels et à la miniaturisation utilisant un traitement fin et une technologie d’emballage avancée.

Sony a également expliqué que le temps de traitement est réduite en réduisant la quantité de latence dans tout le système grâce à l’intégration des données de plusieurs capteurs. L’utilisateur peut découvrir des images haute définition en temps réel selon le mouvement de sa tête.

L’entreprise s’attend à ce que sa technologie soit utilisée pour des applications industrielles et, en raison de ses fonctions, également dans le domaine du divertissement.

Parmi les nouveautés présentées par Sony, la société japonaise a également annoncé un système qui permet d’afficher des images 3D sur des écrans LED verre pendant les tournages de films, ainsi que la technologie de capture de mouvement basée sur la vidéo SkeleTRACK, qui utilise des caméras dédiées et cible le football avec une précision extrême.

Les autres nouvelles fonctionnalités annoncées incluent une technologie de super résolution pour le lancer de rayons orienté vers le contenu en 3D ou avec une grande quantité de données, et dans lequel travaille l’unité cinéma de l’entreprise.

Les trois dernières innovations incluent un capteur de profondeur SPAD empilé pour LiDAR automobile, qui permet une détection de haute précision des particules lumineuses ; un mécanisme permettant aux robots de manipuler des objets avec une sensibilité comparable à celle des humains ; et la plateforme MIMAMORI, capable de détecter les problèmes climatiques et les catastrophes environnementales avant qu’ils ne surviennent en analysant différents indicateurs.