Sony va lancer un service d’abonnement qui concurrencerait le Xbox Game Pass – rapport

Sony travaillerait sur un nouveau service d’abonnement qui lui permettrait de mieux concurrencer le Xbox Game Pass.

Selon un rapport de Bloomberg, des sources proches du projet, sous le nom de code Spartacus, déclarent que le service facturerait des frais mensuels pour l’accès aux titres classiques et modernes. Son lancement est prévu au printemps et combinera PlayStation Plus et PlayStation Now en un seul service.

Les documents présentés à Bloomberg indiquent que Sony envisage de conserver la marque PlayStation Plus et de supprimer PlayStation Now.

Les clients se verront apparemment proposer un service à trois niveaux : l’un serait similaire à ce qu’est actuellement PlayStation Plus ; le second offrirait un gros lot de jeux PS4 et PS5 ; et le troisième niveau ajouterait « des démos étendues, un streaming de jeux et une bibliothèque de jeux PS1, PS2, PS3 et PSP classiques », selon Bloomberg.

Il convient de noter que les détails du service peuvent ne pas être finalisés et que les choses pourraient changer d’ici à son lancement.

Spartacus vise à rendre le service PlayStation Plus de Sony plus compétitif avec Xbox Game Pass, qui a rassemblé plus de 18 millions d’abonnés depuis son lancement en 2018.

Non pas que les numéros PlayStation Plus soient quelque chose à éternuer, car la dernière fois que nous l’avons entendu, il y avait plus de 47,6 millions d’abonnés. Mais, en ce qui concerne les offres, Microsoft dispose d’une énorme bibliothèque de jeux disponibles et de nombreux titres sont mis en service dès le premier jour de la sortie. À l’heure actuelle, Sony ne propose que trois titres – parfois quelques plus – par mois via PlayStation Plus.

PlayStation Now, d’autre part, comptait environ 3,2 millions d’abonnés au 31 mars et, en 2020, plus de 800 jeux étaient disponibles sur le service et d’autres sont ajoutés chaque mois.