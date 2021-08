Sony veut construire des robots capables de remporter un prix Nobel à l’avenir | La technologie

Peut-être que les robots pourraient gagner des prix Nobel à l’avenir si un plan du responsable de la recherche sur l’intelligence artificielle de Sony réussit.

Grâce à l’intelligence artificielle, de nombreux robots sont capables de réaliser des actions auparavant impensables qui n’étaient accessibles qu’aux êtres humains, mais à l’heure actuelle aucune intelligence artificielle n’est capable de nous proposer des idées brillantes telles que celles réalisées par les lauréats des différents prix Nobel. à travers l’histoire.

Mais le Dr Hiroaki Kitano, PDG de Laboratoires d’informatique Sony, a un plan. Fondamentalement, ce que vous voulez, c’est créer une forme de science hybride qui fera passer la biologie des systèmes et d’autres sciences à l’étape suivante. C’est-à-dire, veut créer une sorte d’intelligence si intelligente qu’elle est capable d’égaler les principaux esprits scientifiques de l’histoire de l’humanité.

Mais bien sûr, cela semble impensable car un être humain peut penser par lui-même, s’adapter aux problèmes, voire changer les règles du jeu à tout moment pour sa survie, quand les robots ne peuvent pas penser et rationaliser de cette manière.

Selon Kitano, « la caractéristique de ce défi est de placer le système dans un domaine ouvert pour explorer des découvertes significatives plutôt que de redécouvrir ce que nous savons déjà ou d’essayer d’imiter les processus de pensée humains spéculés. La vision est de reformuler la découverte scientifique elle-même et de créer une forme alternative de découverte scientifique. »

La clé serait créer des machines capables de faire des découvertes scientifiques de manière continue et autonome, puis être vérifié par des scientifiques. Il ajoute que « le scientifique en IA générera et vérifiera autant d’hypothèses que possible, en espérant que certaines d’entre elles puissent conduire à elles seules à de grandes découvertes ou servir de base à des découvertes majeures. La capacité à générer des hypothèses de manière exhaustive et à les vérifier efficacement est au cœur du système ».

Il veut proposer l’option de “créer une constellation de modules logiciels et matériels en interaction dynamique pour effectuer des tâches”, ce qu’il appellerait “un scientifique en intelligence artificielle”. Il ajoute qu’au départ, il s’agirait d’un ensemble d’outils utiles qui automatiseraient une partie du processus de recherche à la fois dans les expériences et dans l’analyse des données, explique-t-il à Engadget.

Quoi qu’il en soit, ce sont des projets à long terme, et bien que l’intelligence artificielle ait beaucoup avancé, la vérité est que ce type de progrès peut même susciter certains doutes moraux.