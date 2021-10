Sony vous permet désormais d’acheter des PS5 directement auprès d’eux

Photo : charnsitr (Shutterstock)

L’histoire de la PlayStation 5 n’a pas porté sur des jeux de nouvelle génération ou des références technologiques, mais sur la façon dont, au cours des 11 mois qui ont suivi sa sortie, il a été extrêmement difficile d’en acheter un. Pour certains, cela pourrait être sur le point de devenir un peu moins difficile. Aujourd’hui, Sony a mis en place un site Web qui vous permet de mettre votre nom dans un chapeau pour un réapprovisionnement PS5 le mois prochain.

Il y a quelques règles de base. Tout d’abord, vous devez avoir un compte sur PlayStation Network (PSN). C’est l’abonnement en ligne de Sony qui vous permet d’acheter des jeux et autres sur le PlayStation Store, ainsi que de vous inscrire à des services tels que PS Plus et PS Now. De plus, bien qu’il soit techniquement ouvert aux personnes vivant à l’étranger, vous ne pouvez faire expédier des consoles qu’à une adresse aux États-Unis. Et vous êtes limité à une seule console (soit l’édition standard à 499 $ avec lecteur de disque, soit le modèle à 399 $ sans) par compte PSN.

Pour participer, connectez-vous d’abord à votre compte PSN. Vous devrez ensuite résoudre l’un de ces petits puzzles idiots de vérification Internet. Ensuite, cliquez sur le bouton « s’inscrire ». C’est ça! Vous êtes inscrit.

Notez que cela ne vous garantit pas un créneau. Selon Sony, les sélections sont basées sur un mélange d’offres disponibles et décidées par « les intérêts antérieurs et les activités PlayStation », ce qui semble un peu sinistre. Si vous êtes sélectionné, Sony enverra un e-mail à l’adresse associée à votre compte PSN. Il comprendra une heure et une date pour lesquelles vous pourrez vous connecter et acheter votre console, ainsi qu’une heure et une date d’expiration pour la fermeture de votre invitation. Les e-mails de confirmation commenceront à être déployés au début du mois prochain.

Donc, oui, les chances sont minces que tout s’arrange à la fin. Mais bon, cliquer sur un chèque captcha inepte vaut mieux que de faire la queue au milieu de la nuit à l’extérieur de votre Best Buy local.