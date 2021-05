Sony WF-1000XM4 apparaît dans un rendu frais et clair comme le jour

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

Nous avons un autre bon aperçu des prochains écouteurs Sony WF-1000XM4 sous la forme de nouveaux rendus. aux véritables écouteurs sans fil 1000-XM3 existants.

Les véritables écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony sont peut-être les meilleurs de leur catégorie à l’heure actuelle. Ils sont chers mais offrent d’excellentes capacités de réduction du bruit et des performances supérieures. Maintenant, Sony semble préparer un successeur aux écouteurs phares sous la forme du WF-1000XM4.

Le pronostiqueur fréquent Evan Blass a dévoilé de nouveaux rendus du Sony WF-1000XM4 et les écouteurs semblent assez mignons dans leur avatar redessiné.

Les images partagées par Blass montrent le WF-1000XM4 sous tous les angles dans deux coloris – noir avec des accents de cuivre et blanc avec des accents d’or. Des rendus similaires ont également été partagés par le pronostiqueur Roland Quandt la semaine dernière. Les écouteurs semblent plus compacts cette fois-ci et pourraient s’asseoir plus au ras de l’oreille que leurs prédécesseurs. Le modèle actuel colle à l’extérieur de l’oreille d’un utilisateur et semble un peu volumineux.

Vous pouvez voir les images divulguées des deux coloris ci-dessous.

Blass n’a révélé aucune spécification pour le Sony WF-1000XM4, mais une fuite de boîte précédente nous a donné une bonne idée de ce qui s’en vient. On s’attend à ce que les oreillettes conservent la suppression active du bruit et soient livrées avec six heures de lecture continue extensibles à 18 heures avec l’étui de chargement. La boîte qui fuit avait également un timbre de certification Hi-Res Audio (sans fil), ce qui signifie que le WF-1000XM4 pouvait bénéficier du support LDAC qui est absent du WF-1000XM3.

On ne sait pas quand le Sony WF-1000XM4 sera lancé, mais nous pourrions nous y attendre début juin, selon les documents FCC mis à jour.