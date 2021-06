Sony WF-1000XM4 : les rois TWS antibruit sont de retour et… comment ils sonnent ! | La technologie

Sony vient d’annoncer l’arrivée sur le marché du renouvellement tant attendu du vrai casque sans fil qui occupait sa plus haute gamme. Le WF-1000XM4 a été vu avec un design renouvelé, un emballage respectueux de l’environnement, un boîtier plus compact et promet une meilleure suppression du bruit et une qualité sonore Hi-Res.

La première chose que nous voulons commenter, c’est que nous avons reçu une unité pour les analyser et Sony fait certainement un effort remarquable en termes d’élimination des plastiques de ses emballages. Comme on peut le voir, nous sommes face à une toute petite boîte en carton recyclé.

Une fois que nous avons ouvert cette boîte, nous trouvons la boîte des écouteurs à l’intérieur de laquelle ils se trouvent. Sous cette première plate-forme, nous avons les têtes en silicone et en mousse pour les écouteurs, un câble USB-C pour charger la boîte bien qu’elle se charge également sans fil.

Pour les utiliser, on nous guide pour télécharger l’application Sony Headphones via un QR code. Il est disponible à la fois pour iOS et Android et nous permet d’accéder à toutes les possibilités offertes par ces écouteurs.

SpécificationsSony WF-1000XM4TypeIn-earDimensions et poids (écouteur) ND | 7,3 g Dimensions et poids (caisse) 40 x 67 x 30 mm | 41 gDrivers6mmCapteursCapteur de microphone, capteur de détection d’utilisationAnnulation active du bruit (ANC) OuiConnectivitéBluetooth 5.2BatterieCasque : jusqu’à 8h/12h (pas de NC) | Cas : jusqu’à 24h / 36h (sans NC) | Chargement USB-C et QiProtectionIPX4CompatibilityApplication Android | Application IOS | Tout appareil Bluetooth Prix 280 euros

À première vue, nous sommes confrontés à une refonte claire de ceux-ci, plus compacts et discrets. Ils ont un design qui offre une meilleure adhérence sur l’oreille et est différent de la plupart des casques sans fil TWS sur le marché. Il est disponible en noir et blanc.

Sony promet une meilleure suppression du bruit avec cette version de casque grâce à l’intégration d’un nouveau processeur, le Sony V1 qui permet une amélioration jusqu’à 40% du bruit par rapport à la puce QN1e de génération précédente avec une consommation moindre. Cela est également dû à une refonte du pilote qui a un aimant plus puissant et aide à annuler les basses fréquences.

Tout cela permet au casque de fonctionner connecté en Bluetooth 5.2 jusqu’à 8 heures. avec suppression active du bruit et la boîte contribue à deux frais supplémentaires, c’est-à-dire un total de 24 heures d’utilisation.

Si nous quittons le suppression du bruit active désactivée, que l’autonomie est étendue jusqu’à 12 heures par charge donc on aurait une autonomie totale avec les deux charges de la box de jusqu’à 36 heures.

La monture WF-1000XM4 deux microphones à détection de bruit hautes performances. Les deux signaux sont traités pour obtenir une excellente annulation du bruit qui est également améliorée par un nouveau système de coussins en mousse avec un tunnel isolé.

Cette génération d’écouteurs Sony peut lire de la musique Hi-Res sans fil grâce à l’utilisation du codec LDAC qui permet un transfert jusqu’à 990 kbps. Le processeur V1 intégré utilise des technologies de traitement d’amélioration du son telles que Edge-AI, DSEE Extreme ™ 4 (Digital Sound Enhancement Engine).

De plus, il existe une compatibilité avec le Technologie Speak-to-Chat qui vous permet de détecter quand vous parlez, arrêtez d’annuler le son et laissez passer le son ambiant afin que vous puissiez poursuivre une conversation sans les retirer.

En termes d’annulation de bruit, ces écouteurs héritent de la fonctionnalité Adaptive Sound Control, qui analyse où vous êtes et ce que vous faites, et fait varier le mode d’annulation de bruit.

Une autre fonctionnalité est le capteur d’utilisation qui vous permet de mettre en pause ou de commencer à jouer votre musique lorsque vous les retirez ou les mettez. Et quelque chose que je trouve très utile est aussi un capteur de proximité qui détecte quand vous en portez un ou les deux.

Prix ​​et disponibilité des nouveaux écouteurs haut de gamme de Sony

Le casque Sony WF-1000XM4 sera disponible en deux modèles : noir avec des accents cuivrés et argent avec des accents dorés.

Ils auront un prix approximatif de 280 euros et ils peuvent être achetés ce même mois de juin. Oui, nous parlons de la gamme la plus élevée, et ils se battent avec des modèles haut de gamme dans la gamme de prix de 250 euros et plus.

Nous les testons en ce moment pendant quelques jours et quelques cycles de charge et puissance d’utilisation quotidienne vous proposer notre analyse complète.

Nous pouvons vous dire que Sonne très bien et que Sony a fait un excellent travail d’optimisation pour atteindre ce niveau de son avec un pilote de seulement 6 mm. Il sera vrai que la taille ne fait pas tout.