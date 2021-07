Sony WF-1000XM4 : réduction du bruit et audio haute résolution sans câbles

La nouvelle version de ce casque acclamé dispose d’un ANC numérique amélioré grâce au V1 intégré.

Pour garantir une expérience de port confortable et personnalisée, ses coussinets d’oreille souples et doux s’adaptent non seulement à tous les types d’oreilles, mais aident également à isoler encore plus le bruit. Avec eux, aucune activité (qu’il s’agisse de méditer, de se promener ou de cuisiner) ne sera interrompue par des sons extérieurs.

Audio haute résolution dans un faible encombrement

De plus, le WF-1000XM4 prend en charge l’audio haute résolution grâce à LDAC, la technologie de codage audio adoptée par Sony qui transmet environ trois fois plus de données que l’audio Bluetooth conventionnel. Il est désormais possible d’écouter des contenus avec un son haute résolution (le fameux Lossless Audio, dont on a tant parlé ces derniers temps) dans une qualité exceptionnelle, au plus près d’une connexion par câble. Le WF-1000XM4 offre un son dynamique et une gamme de graves riche malgré sa petite taille et une distorsion réduite via le processeur V1 intégré.

Une expérience d’écoute encore plus intelligente

Changer d’activité ne pourrait pas être plus facile avec le WF-1000XM4, car grâce à sa technologie innovante Speak-to-Chat, ils sont capables de détecter si l’utilisateur parle pour interrompre le son. Nul besoin non plus de se soucier de la qualité des appels mains libres, puisque le WF-1000XM4, grâce à la technologie Precise Voice Pickup, associée à ses microphones et à un capteur à conduction osseuse, capte votre voix avec clarté et précision, où que vous soyez.

De plus, ils disposent d’un contrôle tactile intuitif pour gérer facilement la lecture et activer les modes Réduction du bruit, Son ambiant, Attention rapide ou simplement sauter, mettre en pause ou lire des chansons ou des vidéos.

Profiter d’une expérience audio parfaite dans toutes les situations est garanti avec la fonction intelligente Adaptive Sound Control, qui ajuste le son ambiant, même sous la pluie, grâce à sa résistance à l’eau IPX4. Avec ses 8 heures d’autonomie et 16 de plus avec la housse, vous aurez 24 heures entre les mains pour profiter du meilleur son. De plus, en cas d’urgence, avec son système de charge rapide de 5 minutes, vous profiterez de 60 minutes supplémentaires de lecture.

Tarif : 280 euros (à compter de juin 2021)

www.sony.es