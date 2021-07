Sony WF-1000XM4 vs AirPods Pro : lequel devriez-vous acheter ?

Un pilier de l’industrie

Sony WF-1000XM4

Confort moderne

AirPods Pro

Sony a pris ce qui fonctionnait déjà si bien et l’a rendu encore meilleur avec le WF-1000XM4, qui offre les meilleures performances de suppression active du bruit (ANC) pour n’importe quelle paire d’écouteurs sans fil et apporte une excellente combinaison de fonctionnalités et de performances.

280 $ sur Amazon

Avantages

Performances ANC exceptionnelles Qualité sonore stellaire Durée de vie de la batterie incroyable Boîtier de chargement sans fil avec USB-C LDAC et prise en charge audio 360 Prise en charge solide des applications

Les inconvénients:

Les commandes tactiles ont besoin d’être retravaillées Les oreilles plus petites peuvent ne pas être confortables Mode à bouton unique uniquement dans les boutons droits

Les AirPods Pro ont été les têtes d’affiche de tous les produits audio d’Apple. La durée de vie de la batterie avec ANC activé n’épatera personne, mais les AirPods Pro ont toujours leurs avantages, tels qu’une excellente qualité de microphone et une intégration transparente avec vos appareils Apple.

197 $ sur Amazon

Avantages

Intégration transparente avec les appareils Apple 24 heures d’audio avec étui de chargement sans fil Excellente qualité sonore Excellentes performances ANC Qualité de microphone de pointe pour les appels téléphoniques

Les inconvénients

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure avec ANC activé Aucune personnalisation sur les appareils non Apple Lightning pour la charge filaire

Sony et Apple sont souvent parmi les premiers à apparaître chaque fois qu’il y a une conversation ou un débat sur qui le fait le mieux en ce qui concerne les meilleurs écouteurs sans fil pour la suppression active du bruit (ANC). Pour Sony, qui est au sommet depuis le lancement du WF-1000XM3, l’amélioration avec le WF-1000XM4 ne fait qu’ajouter à ce qui était un ensemble assez stellaire. Les AirPods Pro s’adressent à un écosystème géant dans les produits Apple, mais essaient également de séduire les utilisateurs d’Android à la recherche de quelque chose de différent.

Sony WF-1000XM4 vs AirPods Pro : qu’est-ce qui les distingue ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Sur le papier, il ne semble pas y avoir un grand écart entre ces deux, mais il y a des différences majeures lorsque vous décomposez les choses. Sony a l’avantage que le WF-1000XM4 succède à des prédécesseurs sortis il y a deux ans, quelques mois seulement avant les AirPods Pro. Apple semble prêt à en fabriquer de nouveaux, mais ce sont les meilleurs écouteurs AirPods disponibles pour le moment.

Apple dit qu’ils sont les meilleurs, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Sony n’est que l’une des nombreuses marques qui ont battu les AirPods Pro, et les WF-1000XM4 sont si bons qu’ils font partie des meilleurs écouteurs que vous puissiez trouver.

Sony WF-1000XM4 Apple AirPods Pro Durabilité IPX4 IPX4 Bud Autonomie de la batterie 8 heures 5 heures Autonomie de la batterie du boîtier 24 heures 24 heures Étui de chargement sans fil Oui Oui Connectivité Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.0 Prise en charge de l’assistant numérique Google Assistant, Siri Siri, Google Assistant Codecs audio pris en charge SBC, AAC, LDAC SBC, AAC Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 6 mm Annulation active du bruit (ANC) Oui Oui Mode son ambiant Oui Oui

Tout ne commence pas par la durée de vie de la batterie, mais il y a là un écart notable. Les chiffres indiqués font référence à leur durée respective lorsque l’ANC n’est pas activé. Allumez-le et les AirPods Pro vous offrent au mieux 4,5 heures – et c’est avec un volume modéré. La paire de Sony vous rapportera facilement au nord de six heures avec ANC activé, vous donnant plus à écouter à chaque charge. Aucun des deux boîtiers n’a un avantage majeur, à part peut-être qu’Apple a des frais supplémentaires pour son boîtier.

Les AirPods Pro utilisent également Lightning pour charger, plutôt que USB-C, comme le fait la paire de Sony. Câble différent, vitesses de charge différentes. Les deux prennent en charge la charge sans fil Qi, ce qui est génial, et bien que Sony ait réduit son boîtier pour une meilleure taille, les AirPods Pro viennent juste dans un format sensiblement plus petit.

Source : Daniel Bader / Android Central

Le WF-1000XM4 a pris ce qui était déjà une excellente qualité sonore de ses prédécesseurs et l’a rendu encore meilleur, les plaçant parmi les meilleures paires que vous puissiez écouter. Par défaut, vous obtenez une scène sonore assez large avec une bonne plage dynamique, et cela ne fait que s’améliorer lorsque vous commencez à utiliser l’application Headphones Connect de Sony. L’égaliseur vous permet de personnaliser ou d’adapter le son comme vous l’aimez, surtout s’il s’agit d’un genre musical particulier à l’esprit.

Apple ne propose rien de tel. Même à ce stade, il n’y a toujours pas d’égaliseur approprié pour tirer le meilleur parti des AirPods Pro, et les écouteurs en souffrent. Ils sonnent bien, tels quels, mais à peine aussi bons que des concurrents comme le WF-1000XM4 de Sony, alors qu’ils offrent beaucoup plus de flexibilité. À ce stade, il est difficile de savoir pourquoi Apple n’ajoute pas ce type de support pour ses propres écouteurs, mais le temps nous dira si cela change.

Le WF-1000XM4 a pris ce qui était déjà une excellente qualité sonore de ses prédécesseurs et l’a rendu encore meilleur.

Chaque paire offre des fonctionnalités audio supplémentaires que vous ne trouvez pas toujours partout ailleurs. L’un d’eux est en fait très similaire sous la forme du 360 Audio de Sony et du Spatial Audio d’Apple. Ceux-ci créent des effets de son surround pour rendre le contenu pris en charge plus enveloppant. Pour les émissions et les films, c’est un excellent moyen de se sentir plus immergé dans l’action, même si vous pouvez également l’appliquer à la musique chaque fois que cela est pris en charge.

Sony a également son propre codec sans perte dans LDAC fonctionnant via le WF-1000XM4, tandis qu’Apple n’a pas étendu la prise en charge du véritable son sans perte aux AirPods Pro. Donc, si vous envisagez d’écouter plus de contenu haute résolution entre ces deux-là, Sony a également l’avantage là-bas.

La qualité des appels téléphoniques mérite également d’être mentionnée, tout simplement parce que les AirPods Pro sont l’une des meilleures paires pour cela. Encore une fois, Sony a amélioré son jeu du côté des appels en améliorant la qualité au point où ces écouteurs peuvent être à égalité avec les meilleurs d’Apple.

Sony WF-1000XM4 vs AirPods Pro : réduisez le bruit

Source : Ara Waggoner / Android Central

Apple mérite ses éloges pour avoir bien fait avec les AirPods Pro en ce qui concerne les performances ANC, mais il ne détient pas la couronne en étant le meilleur du secteur. C’est là qu’intervient Sony. Comme les fonctionnalités audio, le WF-1000XM4 prend ce qui était déjà de première classe du côté de l’ANC et le rend encore meilleur. Ils font un meilleur travail non seulement en étouffant davantage le bruit de fond bas de gamme, mais ils améliorent également le fait de le faire pour les sons plus aigus en plus de cela. De plus, ils sont moins susceptibles de faiblir grâce à la réduction du bruit du vent, ce qui les rend à la fois bien équilibrés et cohérents.

Cela ne veut pas dénigrer les AirPods Pro comme certains ont été. Ils font toujours partie des meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez trouver pour les performances ANC, avec la possibilité de bloquer beaucoup de bruit ambiant. Ils sont sans doute à leur meilleur avec les appels téléphoniques, amplifiant les voix de chaque côté pour rendre les conversations claires et concises. Il est difficile de trouver de quoi se plaindre lorsqu’il s’agit d’annuler les bruits indésirables avec ces écouteurs, seulement ils sont confrontés à l’un des meilleurs que l’industrie offre actuellement dans ce cas.

Un bon isolement passif aide toujours à cet égard. Sony aurait un peu perdu cela avec sa paire précédente en raison de l’encombrement supplémentaire, sauf que les WF-1000XM4 sont plus minces et mieux étanches pour un plus grand nombre d’oreilles – mais peut-être pas toutes les petites oreilles. Les AirPods Pro ont un beau design qui s’adresse déjà à différents types, donc une grande raison pour laquelle ces deux écouteurs sont aussi bons qu’ils le sont pour annuler le bruit de fond est la façon dont ils le scellent pour commencer.

Sony WF-1000XM4 vs AirPods Pro : lequel choisir ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Aucun de ces écouteurs ne serait un mauvais choix, à la fois en termes de performances audio ou ANC. Cependant, les nuances impliquées penchent définitivement vers Sony ayant la meilleure paire. La durée de vie de la batterie dure plus longtemps, l’audio est plus personnalisable et l’ANC a également un avantage. De plus, toutes les fonctionnalités spécifiques de l’offre AirPods Pro pour les utilisateurs d’iOS sont nulles et non avenues en ce qui concerne Android. Sans la possibilité de vraiment personnaliser quoi que ce soit à leur sujet, la paire d’Apple est aussi bonne que possible, tandis que celle de Sony vous offre une certaine latitude pour les modifier comme vous le souhaitez.

C’est pourquoi il est facile de recommander le WF-1000XM4 comme une meilleure option dans la plupart des cas ici. Ils font facilement partie des meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez trouver actuellement et pourraient potentiellement s’améliorer avec les futures mises à jour du micrologiciel.

Chef de classe

Écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4, leader de l’industrie, avec suppression du bruit

Le sommet du tas

Le Sony WF-1000XM4 poursuit une tendance de suppression active du bruit de première classe se mélangeant bien avec de superbes fonctionnalités audio.

Toujours aussi fort

Ensemble AirPods Pro avec AppleCare+

Toujours un pro

Les AirPods Pro peuvent être une mise à niveau majeure pour les propriétaires d’AirPods non-Pro, mais ils n’en ont pas assez pour battre le meilleur effort de Sony.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protégez votre Xperia

Assurez-vous que votre Sony Xperia 1 II peut tout gérer avec ces étuis

Le Sony Xperia 1 II n’est pas un nom qui sort de la langue, mais il choque certaines personnes dans le département des appareils photo avec ses fonctionnalités empruntées aux appareils photo Alpha de Sony. Que vous souhaitiez faire de la photographie sérieuse ou que vous commenciez tout juste, vous devrez protéger votre investissement, et ce sont les meilleurs cas que vous puissiez obtenir.

Enregistrez votre S21

Ce sont les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 que vous pouvez acheter

Si vous avez la chance de sécuriser un nouveau smartphone Samsung Galaxy S21, vous voulez probablement vous assurer qu’il est aussi protégé que possible. Voici quelques-uns des meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 que nous ayons trouvés – et la plupart sont très abordables !