Sony WF-1000XM4 vs Samsung Galaxy Buds Pro : lequel devriez-vous acheter ?

Prendre les devants

Sony WF-1000XM4

Toujours un pro

Samsung Galaxy Buds Pro

Sony avait une excellente base sur laquelle travailler pour faire du WF-1000XM4 l’envie du marché des écouteurs sans fil, et ils se distinguent par certaines des meilleures performances d’annulation active du bruit (ANC) que vous pouvez trouver pour aller avec une conception et des fonctionnalités améliorées.

278 $ sur Amazon

Avantages

Performances ANC exceptionnelles Qualité sonore stellaire Durée de vie de la batterie incroyable Boîtier de chargement sans fil avec USB-C LDAC et prise en charge audio 360 Prise en charge solide des applications

Les inconvénients:

Les commandes tactiles ont besoin d’être retravaillées Les oreilles plus petites peuvent ne pas être confortables Mode à bouton unique uniquement dans les boutons droits

Samsung a tout mis en œuvre avec les Galaxy Buds Pro, leur offrant à la fois une suppression active du bruit (ANC) et une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration. Ce sont parmi les meilleurs disponibles, avec une excellente qualité sonore et une multitude de fonctionnalités qui en font des écouteurs d’élite.

170 $ sur Amazon

Avantages

Son plus audacieux Performances ANC solides Mode ambiant dynamique Capacité audio à 360 degrés Résistance à l’eau significative Boîtier de charge plus petit

Les inconvénients

Les commandes tactiles peuvent être capricieuses Certaines fonctionnalités exclusives aux téléphones Samsung Autonomie de la batterie inférieure à celle des prédécesseurs

Une recherche des meilleurs écouteurs sans fil révélera ces deux paires en haut de la liste. Les raisons sont nombreuses car Sony a fabriqué le WF-1000XM4 pour perpétuer la notoriété de ses prédécesseurs. Les Samsung Galaxy Buds Pro ont été conçus pour rivaliser et détrôner Sony de la première place. Avec des enjeux aussi élevés, cela vaut la peine de voir qui gagne.

Sony WF-1000XM4 vs Samsung Galaxy Buds Pro : qu’est-ce qui les distingue ?

Pour les deux marques, leurs écouteurs respectifs sont des produits phares qui donnent le ton non seulement à ce qu’ils ont déjà sorti, mais aussi à tous les autres concurrents. L’annulation active du bruit (ANC) figure en bonne place dans la raison pour laquelle ils s’élèvent au-dessus, mais il existe de nombreux autres facteurs à considérer qui commencent à mettre une certaine distance entre eux. Pour Sony, les WF-1000XM4 sont correctifs dans le sens où ils sont également censés répondre aux préoccupations précédentes concernant la taille, l’ajustement et le confort.

Samsung avait déjà franchi ce pont proverbial avec les Galaxy Buds + et Galaxy Buds Live, sauf qu’il devait développer le Buds Pro juste assez pour intégrer toute la technologie à l’intérieur. Donc, ce qui aurait été une victoire facile pour Samsung de cette manière est maintenant une course plus serrée.

Sony WF-1000XM4 Samsung Galaxy Buds Pro Durabilité IPX4 IPX7 Bud Autonomie de la batterie 8 heures 8 heures Autonomie de la batterie du boîtier 24 heures 28 heures Étui de chargement sans fil Oui Oui Connectivité Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.0 Prise en charge de l’assistant numérique Google Assistant, Siri Bixby, Google Assistant, Siri Audio pris en charge codecs SBC, AAC, LDAC Scalable, SBC, AAC Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 13 mm Annulation active du bruit (ANC) Oui Oui Mode son ambiant Oui Oui

La fiche technique indique que Samsung pourrait avoir un avantage dans deux domaines clés : la durabilité et la qualité audio. Les chiffres les plus élevés le montrent clairement dans le premier, mais le dernier est plus compliqué. Mais d’abord, cela vaut la peine de regarder la durée de vie de la batterie, qui n’est pas très différente entre eux. Les deux durent à peu près la même durée, que l’ANC soit activé ou non, et leurs boîtiers respectifs prennent chacun en charge la charge sans fil. Vous pouvez gagner un peu plus de temps avec le boîtier Buds Pro, mais pas assez pour suggérer qu’il y a un grand écart entre eux.

En ce qui concerne la taille, Samsung a le boîtier le plus petit, ce qui le rend plus portable, bien que ce ne soit pas un coup dur pour Sony, qui a fait un bien meilleur travail en réduisant le boîtier WF-1000XM4 d’un bon 40 % par rapport à la paire précédente. Même les écouteurs eux-mêmes sont plus faciles à porter car ils sont également plus minces qu’avant. Samsung détient un avantage de cette façon, mais c’est certainement l’une des paires les plus confortables fabriquées par Sony à ce jour.

D’un point de vue audio, il est plus facile d’apprécier à quel point les deux paires peuvent être nettes et nettes. Sony a un niveau de prouesses audio que Samsung essaie toujours d’attraper, et cela se voit ici. Il y a un peu plus de clarté dans la scène sonore de Sony, avec un équilibre qui semble être une excellente base de départ si vous cherchez à personnaliser davantage le son. L’application Headphones Connect de Sony dispose d’un égaliseur pour l’entrée manuelle, vous permettant de régler le son selon vos préférences.

Samsung n’a pas encore dépassé l’offre de six préréglages prédéfinis. Il n’y a pas d’égaliseur manuel, et bien que cela ne signifie pas nécessairement que les Galaxy Buds Pro sonnent mal, cela limite la flexibilité pour les faire sonner comme autre chose. C’est dommage aussi, car l’application Galaxy Wearable propose plusieurs autres personnalisations et outils pour ajouter plus à ces écouteurs. L’ANC est réglable, vous offrant deux niveaux de travail. Voice Detect utilise le mode Ambient pour réduire le volume audio lorsque vous commencez à parler, vous permettant d’engager une conversation sans rien mettre en pause.

Et si vous êtes dans l’écosystème Galaxy de Samsung, vous pouvez facilement basculer entre les appareils sans avoir à modifier les paramètres manuellement. Et si vous souhaitez utiliser un seul écouteur, vous pouvez choisir l’un ou l’autre côté pour le faire.

Sony a un niveau de prouesse audio que je dirais que Samsung essaie toujours d’attraper, et cela se voit ici.

Sony a ses propres avantages audio, à commencer par l’ANC et l’audio 360 de première classe pour un effet sonore spatial lorsque vous regardez du contenu offrant un son surround. Ensuite, il y a la prise en charge LDAC pour l’audio sans perte, ce qui rend le WF-1000XM4 plus convivial pour les audiophiles que le Galaxy Buds Pro.

Sony a également corrigé la qualité d’appel des écouteurs précédents et a rendu le WF-1000XM4 aussi bon que tant d’autres sur le marché. Non pas que les Galaxy Buds Pro soient des pushovers à cet égard, car ils sont également là-haut. Dommage qu’aucune des deux paires n’ait de commandes tactiles trop cohérentes et faciles à gérer.

Sony WF-1000XM4 contre Samsung Galaxy Buds Pro : le réduire

Étant donné que l’ANC fait partie intégrante de la performance de l’un ou l’autre de ces écouteurs, cela vaut la peine d’explorer à quel point ils sont bons. Sony était déjà parmi les meilleurs avec le précédent WF-1000XM3, mais le XM4 s’est amélioré juste assez pour être facilement au sommet de la colline. Ils font un excellent travail en étouffant les sons à basse fréquence et sont également meilleurs pour réduire les sons à haute fréquence. Cela fonctionne également dans l’autre sens lorsque les micros filtrent dans le bruit de fond. Il n’est donc pas surprenant que ces fonctionnalités, y compris les appels téléphoniques, soient meilleures si Sony optait pour de meilleurs micros des deux côtés.

Samsung avait également fait de même lors de la fabrication du Galaxy Buds Pro, sauf qu’il n’y avait pas de véritable héritage sur lequel s’appuyer. Le Galaxy Buds Live avait ANC, et seule leur conception inhabituelle a entravé cette fonctionnalité dès le début. Ici, ANC est excellent, avec pas mal de succès en bloquant l’arrière-plan. Ils ne le font tout simplement pas avec le même niveau d’étouffement que Sony a atteint jusqu’à présent.

Sony WF-1000XM4 vs Samsung Galaxy Buds Pro : lequel choisir ?

Aucune des deux paires n’est un mauvais choix. Ce n’est pas une victoire retentissante, et il n’est pas vraiment juste de dire que les WF-1000XM4 de Sony sont supérieurs à tous égards. Ce qui est clair lorsque vous les testez ensemble, c’est que Sony a l’avantage dans les domaines clés de la qualité audio et des performances ANC, tandis que les Galaxy Buds Pro sont meilleurs pour les entraînements et les fonctionnalités supplémentaires via l’application Galaxy Wearable.

C’est pourquoi il est difficile de passer outre le WF-1000XM4, même si les deux paires font partie des meilleurs écouteurs sans fil actuellement disponibles. Le pedigree de Sony pour un son de qualité et un ANC de pointe est une combinaison que peu d’autres peuvent égaler de la même manière.

Premier de la classe

Sony WF-1000XM4

Le sommet du tas

Le Sony WF-1000XM4 poursuit une tendance de suppression active du bruit de première classe se mélangeant bien avec de superbes fonctionnalités audio.

Pro consommé

Samsung Galaxy Buds Pro

Toujours parmi les meilleurs

Samsung met tout ce qu’il peut dans le Galaxy Buds Pro, en le dotant des outils et des capacités pour affronter le meilleur.

