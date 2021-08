Sony WH-1000XM4 vs Sony WH-1000XM3 : cela vaut-il la peine de le mettre à niveau ?

Sans aucun signe du Sony WH-1000XM5 en vue, le Sony WH-1000XM4 est clairement le vainqueur en tant que meilleur casque antibruit complet et constitue une avancée significative par rapport à ses prédécesseurs, le Sony WH-1000XM3.

Depuis leurs débuts vers la fin de 2020, les Sony WH-1000XM4 ont offert une suppression du bruit de pointe grâce à un algorithme amélioré et un nouveau SoC Bluetooth, ainsi qu’une qualité d’appel et une mise à l’échelle de la musique améliorées grâce à DSEE Extreme. Les nouveaux écouteurs disposent également de Bluetooth 5.0, d’un couplage Bluetooth multipoint et d’un capteur intégré qui peut automatiquement mettre la musique en pause lorsque vous retirez les écouteurs – toutes les fonctionnalités supplémentaires précieuses que vous devriez rechercher lors de l’achat de votre prochaine paire d’écouteurs sans fil.

La principale raison d’acheter le Sony WH-1000XM4 est peut-être son prix : ils coûtent autant que le Sony WH-1000XM3 au lancement et peuvent parfois être trouvés avec une remise importante pendant les grandes vacances d’achat comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

Alors que l’échelle penche fortement en faveur du WH-1000XM4, il y a beaucoup à aimer à propos du WH-1000XM3 – ils étaient, après tout, le meilleur casque antibruit pendant plus d’un an avant la sortie du WH-1000XM4. Vous n’arrivez toujours pas à vous décider entre les deux ? Décomposons toutes les différences ci-dessous.

Quoi de mieux avec le Sony WH-1000XM4 ?

Eh bien, la différence évidente est que le Sony WH-1000XM4 est plus récent. Il est devenu disponible le 6 août 2020 tandis que le Sony WH-1000XM3 est sorti en 2018. Mais, au-delà d’être simplement plus récent, le Sony WH-1000XM4 a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur la génération précédente WH-1000XM3 ou WH-1000XM2.

En bref, voici pourquoi vous choisiriez le Sony WH-1000XM4 :

Meilleure suppression du bruit : Si vous achetez une paire d’écouteurs à réduction de bruit, vous voulez quelque chose qui bloque vraiment tout, n’est-ce pas ? Eh bien, le Sony WH-1000XM4 le fait. C’est parce que Sony a repensé l’algorithme de suppression du bruit et propose désormais un nouveau SoC Bluetooth pour bloquer plus de bruit dans les fréquences moyennes et supérieures. Le bénéfice? Dites adieu au bruit de la climatisation, aux aboiements des chiens et aux sonnettes qui sonnent constamment.

Upscaling audio Edge AI : Celui-ci est un peu plus difficile à entendre, mais Sony dit qu’il a mis beaucoup de travail dans la mise en œuvre d’un système de conversion ascendante audio appelé DSEE Extreme qui prend des formats audio compressés comme MP3/MP4 et comble les lacunes. L’avantage est que vous pouvez avoir toute une bibliothèque de MP4 qui ne prennent pas beaucoup de place sur votre téléphone et qui sonneront comme une bibliothèque pleine de FLAC sans perte. Si vous ne stockez pas du tout de musique, les chansons lues sur YouTube qui ont été compressées devraient également sonner mieux.

Prise de voix précise : L’une des plus grandes plaintes concernant le Sony WH-1000XM3 est qu’il n’était pas le meilleur pour les appels professionnels. Sony espère changer cette stigmatisation avec le Sony WH-1000XM4 qui utilise une nouvelle technologie appelée Precise Voice Pick Up pour aider votre voix à être claire et nette. Il fonctionne en utilisant les quatre microphones sur chaque oreillette pour affiner votre voix tout en parlant et réduire la quantité de bruit ambiant qu’il capte.

Détection de port pour la lecture/pause automatique : Si vous êtes quelqu’un qui laisse constamment ses écouteurs jouer de la musique pour les trouver à court de jus quelques heures plus tard, le Sony WH-1000XM4 pourrait avoir une fonctionnalité qui vous tue : lecture/pause automatique. Nouveau pour le modèle 2020, Sony a intégré un capteur qui peut déterminer quand les écouteurs sont allumés ou éteints et mettra automatiquement en pause/reprise la musique. Retirez-les et laissez-les éteints pendant 15 minutes et le casque s’éteindra automatiquement, préservant ainsi la durée de vie de la batterie.

Quoi de mieux avec le Sony WH-1000XM3 ?

Certes, Sony a à peu près amélioré tous les aspects de ses écouteurs phares – même en apportant de petits ajustements comme le rembourrage réduit sur le pont et un rembourrage supplémentaire autour des oreillettes pour réduire la pression. Cela dit, beaucoup d’entre eux sont de petits ajustements au lieu de refontes massives.

Voici pourquoi vous voudriez plutôt choisir le Sony WH-1000XM3 :

Moins cher, surtout si vous les achetez d’occasion : Lorsque nous avons demandé à Sony ce qu’il adviendrait du Sony WH-1000XM3 après la sortie du nouveau 1000XM4, la réponse était qu’il prendrait sa retraite en disparaissant complètement. Cela dit, il y a beaucoup de ces écouteurs sur les étagères des magasins du monde entier, ce qui signifie que vous verrez sûrement quelques ventes apparaître au cours des prochains mois. Vous trouverez également un grand nombre de vendeurs se débarrassant de leurs anciens écouteurs 1000XM3 à moitié prix, ce qui pourrait être un excellent moyen d’accrocher une paire sans se ruiner.

Durée de vie équivalente de la batterie : La durée de vie de la batterie n’est pas meilleure sur le Sony WH-1000XM3, mais elle n’est pas pire non plus. Les deux écouteurs sont conçus pour environ 30 heures de lecture, vous ne verrez donc pas de grands changements dans la durée de vie de la batterie en dépensant plus pour le 1000XM4.

Gagnant : Sony WH-1000XM4

Là, pas de surprise. Le Sony WH-1000XM4 est la meilleure paire d’écouteurs. Ils ne s’améliorent pas dans tous les domaines, mais ils ont suffisamment d’améliorations par rapport à leurs prédécesseurs pour qu’ils valent le coût supplémentaire s’il s’agit de votre première paire.

Maintenant, si vous avez déjà une paire de WH-1000XM3 que vous aimez et qui fonctionne bien, ne vous sentez pas obligé de tout laisser tomber cette seconde pour acheter le 1000XM4 au prix fort. Attendez un accord, puis obtenez-les à prix réduit.

