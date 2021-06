Sony WH-1000XM4, WF-1000XM3 et plus d’offres Prime Day à saisir

in

Les offres Amazon Prime Day 2021 ont commencé à affluer ! Si vous recherchez un excellent casque antibruit, vous ne pouvez jamais vous tromper avec Sony.

Plusieurs casques antibruit Sony sont en vente en ce moment sur Amazon. Pour commencer, vous pouvez désormais vous procurer le casque antibruit sans fil haut de gamme Sony WH-1000XM4 pour une réduction de 29%. C’est 102 $ de moins que le prix habituel de 349 $, ce qui fait que l’affaire vaut 248 $. C’est l’offre la moins chère que vous pouvez obtenir sur les écouteurs en ce moment.

Si vous recherchez quelque chose de plus petit, vous pouvez également envisager de vous procurer les écouteurs Sony WF-1000XM3. Les têtes antibruit véritablement sans fil de l’année dernière sont toujours les meilleures de leur catégorie. Sony vient de lancer le WF-1000XM4, mais ils vous coûteront un joli centime. Donc, si vous cherchez à économiser un peu tout en obtenant un son exceptionnel en déplacement, vous pouvez désormais économiser 101 $ sur le WF-1000XM3. Cela ramène le prix des écouteurs à 148 $. Quoi de plus? Vous obtenez également une carte-cadeau Amazon de 20 $ gratuite avec votre achat.

Ceux d’entre vous qui ont opté pour Sony mais ne veulent pas vraiment dépenser autant d’argent peuvent essayer le casque antibruit WHXB900N pour 118 $. C’est une économie Prime Day de 130 $, et vous obtenez jusqu’à 30 heures d’autonomie pour votre argent. Vous pouvez essayer des finitions bleues ou noires pour correspondre à votre autre technologie, et chaque paire est livrée avec l’assistant Alexa d’Amazon intégré.

Du côté des écouteurs abordables, le WF-SP800N de Sony est à seulement 88 $ pour l’événement de magasinage. Cela réduit de 112 $ le prix de détail et vous bénéficiez de 13 heures d’autonomie pour travailler. Les rats de gym apprécieront l’indice IP55, car cela signifie que vous pouvez transpirer sans crainte. Les écouteurs gauche et droit sont dotés de commandes tactiles simples, vous ne devriez donc avoir aucun problème à démarrer et arrêter votre musique ou à prendre des appels à tout moment.

Si vous n’avez toujours pas choisi votre paire d’écouteurs Sony parfaite, vous pouvez consulter la liste complète des économies en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ceux d’entre vous qui cherchent à diversifier leurs dépenses Prime Day peuvent se diriger vers notre hub principal ici.