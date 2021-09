Sony WH-XB910N et WF-C500 de milieu de gamme annoncés

TL;DR

Sony a lancé le casque antibruit Sony WH-XB910N et les véritables écouteurs sans fil WF-C500. Les deux casques utilisent Sony DSEE pour mettre à l’échelle les fichiers audio compressés et les rendre presque de la même qualité que les fichiers audio haute résolution. Les Sony WH-XB910N et WF-C500 sont disponibles en pré-commande aujourd’hui pour 249,99 $ et 99,99 $ respectivement.

Sony vient de mettre à niveau sa gamme d’écouteurs de milieu de gamme et de véritables écouteurs sans fil. Les nouveaux modèles sont les Sony WH-XB910N et Sony WF-C500. Bien que ces écouteurs et écouteurs soient à un prix plus abordable que les modèles phares de Sony, ils incluent des fonctionnalités haut de gamme telles que Sony 360 Reality Audio et l’accès à l’assistant intelligent intégré.

Le casque antibruit XB910N vous permet d’apporter un son riche en basses n’importe où. Mais ceux-ci ne sont pas réservés aux amateurs de basses : ils incluent des fonctionnalités pratiques telles qu’un ensemble de microphones avancés pour gérer les conférences téléphoniques et la technologie DSEE de Sony, que le WF-C500 possède également. DSEE convertit les fichiers audio compressés de faible qualité et améliore spécifiquement la réponse des aigus qui est souvent perdue lors de la compression.

Tout comme le précédent WH-XB900N avant eux, le WH-XB910N est doté d’une suppression active du bruit (ANC). Bien que nous ne sachions pas encore à quel point les performances de l’ANC fonctionnent avec le WH-XB910N, elles devraient être meilleures qu’avant, ce qui signifie que les bourdonnements de fréquence moyenne sonneront au moins deux fois moins fort que sans le casque. Adaptive Sound Control ajuste intelligemment l’intensité de l’ANC en fonction de votre environnement, la rendant plus puissante lorsque vous êtes dans un environnement bruyant que lorsque vous étudiez à la maison.

Les écouteurs ont des commandes tactiles et prennent en charge les connexions multipoints, vous pouvez donc vous connecter à deux appareils à la fois. Comme avec les autres écouteurs Sony, ceux-ci prennent en charge Google Fast Pair et Swift Pair pour un couplage transparent avec les appareils Android et Windows. Vous bénéficiez d’une autonomie de 30 heures lorsque vous diffusez via AAC et pouvez charger rapidement le casque – seulement 10 minutes de charge donnent 4,5 heures de lecture.

Les véritables écouteurs sans fil Sony WF-C500 présentent un design compact et un ajustement confortable, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation quotidienne. Ils s’assoient presque au ras de l’oreille et n’attirent pas trop l’attention sur eux. Vous pouvez choisir d’utiliser uniquement les écouteurs gauche ou droit en mode mono, ce qui est idéal pour rester conscient de votre environnement et s’adresse à certaines personnes malentendantes.

Plutôt que des commandes tactiles, ces écouteurs utilisent des boutons pour contrôler la lecture et l’accès à l’assistant numérique. Vous bénéficiez de 10 heures de lecture grâce aux écouteurs et d’un cycle de charge supplémentaire grâce à l’étui. Placer les écouteurs dans l’étui pendant 10 minutes offre 60 minutes de lecture. Comme le Sony WF-1000XM4 plus haut de gamme, le WF-C500 est doté d’une construction résistante à l’eau IPX4, ce qui en fait un bel ensemble d’écouteurs d’entraînement.

Ces écouteurs contiennent une puce Bluetooth avancée qui transmet le son simultanément aux oreilles gauche et droite, vous ne remarquerez donc probablement aucune latence. Comme les supra-auriculaires WH-XB910N, ces écouteurs prennent en charge Sony 360 Reality Audio pour une expérience musicale spatiale attrayante, mais cela nécessite que vous ayez un abonnement à un service compatible comme Tidal ou Deezer.

Les Sony WH-XB910N et WF-C500 sont disponibles en pré-commande aujourd’hui et au détail pour 249,99 $ et 99,99 $ respectivement. Le XB910N est disponible en noir, bleu et gris (Best Buy uniquement), et le WF-C500 est disponible en noir, blanc, vert (Best Buy uniquement) et orange (cible uniquement).