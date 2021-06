Sony Xperia 1 III coûtera 1 299 $ lorsqu’il arrivera aux États-Unis en juillet

TL;DR

Le Xperia 1 III de Sony arrive aux États-Unis le mois prochain. Le téléphone coûtera 1 299 $, selon une liste officielle de précommande.

Le Sony Xperia 1 III a fait ses débuts mondiaux il y a quelques mois maintenant, emballant les fonctionnalités phares habituelles de 2021 avec plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Maintenant, le téléphone arrive aux États-Unis et vous aurez besoin de beaucoup d’argent pour en attraper un.

Comme repéré par GSMArena, le Sony Xperia 1 III coûtera 1 299 $ lors de ses débuts dans le pays le mois prochain. C’est une prime de 100 $ par rapport au Xperia 1 II, mais plus ou moins conforme aux prix mondiaux.

Pour comparer le prix phare de Sony à ses contemporains, il est 100 $ plus cher que le Samsung Galaxy S21 Ultra et 200 $ de plus que l’iPhone 12 Pro Max de base. C’est un appareil coûteux, mais il y a des arguments à faire valoir pour le premium.

Ses trois caractéristiques uniques incluent un panneau OLED 4K 120 Hz, une caméra téléobjectif variable et la prise en charge des haut-parleurs pour 360 Reality Audio. Il arbore également le Snapdragon 888, 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. C’est une bête sur le papier et commercialisée auprès des passionnés, mais il reste à voir quel sera le succès du produit phare de Sony aux États-Unis.

Néanmoins, les précommandes démarrent le 1er juillet, vous avez donc le temps de rassembler ces centimes.

Que pensez-vous du prix américain du Sony Xperia 1 III ? Est-ce trop raide ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!